La Giunta regionale della Campania ha preso una decisione importante per il territorio, approvando lo schema di accordo con la commissione prefettizia del Comune di Castellammare di Stabia, i commissari giudiziali e il liquidatore della società Sint. Tale accordo riguarda l’acquisizione delle Terme Nuove di Castellammare, che diventeranno parte del patrimonio regionale.

Castellammare, 180 milioni di euro dalla Regione per il nuovo ospedale delle Terme di Stabia

Le Terme Nuove rappresentano un importante punto di interesse per il turismo termale e benessere nella regione. Con questa acquisizione, la Giunta regionale mira a valorizzare e preservare questo compendio storico, favorendo lo sviluppo del settore termale e turistico nell’area di Castellammare di Stabia.

Inoltre, la Giunta ha messo in programma risorse finanziarie significative per un totale di 180 milioni di euro. Questi fondi, derivanti dal Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Por Fesr) per il periodo 2021-2027, saranno destinati all’acquisto e alla realizzazione di una nuova cittadella ospedaliera a Castellammare di Stabia.

La creazione di una nuova cittadella ospedaliera

La creazione di una nuova cittadella ospedaliera rappresenta un importante investimento nel settore della sanità per la regione campana. Questa struttura ospedaliera moderna e all’avanguardia offrirà servizi sanitari di alta qualità ai cittadini di Castellammare di Stabia e delle aree circostanti. Sarà un passo significativo verso il potenziamento dell’offerta sanitaria e il miglioramento dell’accesso ai servizi medici per la popolazione locale.

L’allocazione di tali risorse finanziarie dimostra l’impegno della Giunta regionale nella promozione dello sviluppo socio-economico della Campania e nella tutela della salute dei suoi cittadini. La realizzazione di una nuova cittadella ospedaliera e l’acquisizione delle Terme Nuove rappresentano due importanti progetti strategici che contribuiranno al progresso e al benessere della comunità di Castellammare di Stabia e dell’intera regione.

Questa decisione della Giunta regionale evidenzia anche l’importanza del partenariato tra istituzioni locali e regionali per promuovere lo sviluppo economico e sociale, nonché la salvaguardia del patrimonio storico-culturale. Si auspica che tali investimenti generino benefici significativi per la popolazione locale, stimolando la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento delle infrastrutture sanitarie nella regione.