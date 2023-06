Torre Annunziata, senza casco sullo scooter. Stanotte gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Avallone, vedono uno scooter con a bordo due persone prive del casco protettivo; le stesse, alla loro vista, si sono date alla fuga nonostante fosse stato loro intimato l’alt.

Torre Annunziata, senza casco sullo scooter fuggono all’alt e parte un inseguimento

Né è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale.

Fino a quando, giunti in via Pastore, i due sono stati raggiunti e bloccati.

Due 22enni di Torre Annunziata, di cui uno con precedenti di polizia, sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Inoltre, al conducente del motoveicolo sono state contestate 4 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita.

Per non aver ottemperato all’alt, per mancato uso del casco protettivo e per velocità non commisurata.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro.