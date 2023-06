Il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri restituirà alla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Torre del Greco due paliotti in marmo policromo di grande valore religioso, storico e culturale. La cerimonia si svolgerà oggi 14 giugno 2023 alle ore 19 presso la Basilica Pontificia di Santa Croce di Torre del Greco, alla presenza di numerose autorità religiose, militari e civili.

Torre del Greco, i paliotti in marmo rubati dieci anni fa saranno restituiti oggi alla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli

L’operazione che ha portato al ritrovamento dei due paliotti è stata condotta dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo, in collaborazione con la Sezione di Siracusa, e ha visto il sequestro di diversi beni culturali ed archeologici all’interno di una sfarzosa struttura privata di Noto. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 3 milioni di euro e includeva mosaici, situle, testine, crateri e altro ancora.

La consultazione della “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti” del ministero della Cultura, gestita in via esclusiva dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, è stata fondamentale per certificare che i due paliotti erano stati oggetto di furto avvenuto nel 2013 all’interno della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Torre del Greco. La banca dati, la più grande al mondo con oltre 1,4 milioni di file relativi a beni da ricercare, si è rivelata uno strumento prezioso per combattere il traffico illecito di opere d’arte.

I due paliotti tornano alla Diocesi di Napoli e all’intera comunità

Oggi, grazie all’impegno dei Carabinieri dell’Arte, i due paliotti tornano alla Diocesi di Napoli e all’intera comunità. Questi manufatti preziosi rappresentano una parte significativa della storia e della cultura religiosa di Torre del Greco e la loro restituzione è un momento di grande importanza. La cerimonia di restituzione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano, che rappresenta una parte essenziale dell’identità nazionale.