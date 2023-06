La Lega Navale Italiana, sez. di Castellammare di Stabia, nelle acque della città di Taranto ha conquistato altri 4 titoli di Campione Regionale (Campania), insieme a ben 5 medaglie d’oro.

La Gara Interregionale velocità 1000 metri, Paracanoa e Canoagiovani (valida come Campionato Regionale Puglia, Calabria e Campania della FICK – Federazione Italiana Canoa Kayak) e la Gara Regionale dei 200 metri, si sono disputate a Taranto nei giorni 10 e 11 giugno presso il Parco regionale del mar piccolo di Taranto e sono state ospitate della Scuola Volontari Aeronautica Militare (SVAM Taranto).

La squadra della società stabiese ha presentato i seguenti atleti: Lorenzo Cosenza (Allievo A), Luca Frino (Junior), Umberto Giordano (Allievo B) si è distinto con due sesti posti; a capo spedizione il tecnico e atleta Orazio Manzo, anch’egli ha conquistato ben 3 titoli di Campione Regionale ed una medaglia d’oro. Da annotare che dalla regione Campania erano presenti soltanto due società.

Lega Navale Italiana: a Taranto un week-end di successi per canoa e canoagiovani

Si è trattato di due giorni di gare che sono stati caratterizzati da condizioni metereologiche variabili, tra vento, pioggia, onde e sole. Il rendimento della squadra della città delle Acque però non ne ha risentito. Come anticipato sono state infatti due giornate di ottimi successi: Lorenzo Cosenza ha portato a casa due splendide medaglie d’oro nella gara K1 420 Allievo A 200 metri, sia nella gara di sabato sia in quella di domenica; Luca Frino ha vinto i suoi primi due titoli di Campione Regionale, nel K1 Junior 1000 metri e nel K2 Senior 1000 metri (al quarto posto in coppia con Manzo), oltre alla medaglia d’oro nel K1 Junior 200 metri.

Il tecnico Orazio Manzo ha indossato gli abiti da atleta e si è imposto con tre titoli regionali: nel K1 Master E 1000 metri, nel K1 Senior 1000 metri (classificato settimo) e nel K2 Senior 1000 metri (al quarto posto in coppia con lo Junior Frino). Infine Umberto Giordano è arrivato sesto nel K1 Allievo B sui 2000 metri nella giornata del sabato ed si è confermato nella stessa posizione il giorno dopo sulla distanza dei 200 metri.

I risultati della squadra stabiese

Risultati sabato 10 giugno: K1 420 Allievo A 200 metri 1° classificato Lorenzo Cosenza; K1 420 Allievo B 2000 metri 6° classificato Umberto Giordano. Risultati domenica 11 giugno: K1 420 Allievo A 200 metri 1° classificato Lorenzo Cosenza; K1 420 Allievo B 200 metri 6° classificato Umberto Giordano; K1 Senior 1000 metri 7° classificato Orazio Manzo CAMPIONE REGIONALE; K1 Master E 1000 metri 1° classificato Orazio Manzo CAMPIONE REGIONALE; K2 Senior 1000 metri 4° classificato Luca Frino/Orazio Manzo CAMPIONE REGIONALE; K1 Junior 1000 metri 1° classificato Luca Frino CAMPIONE REGIONALE; K1 Junior 200 metri 1° classificato Luca Frino.