Napoli, rinnovo di Osimhen in stand-by ma occhio al Cholito…

Fuori una. Una delle priorità di ADL può ora accogliere a fianco ad essa una bella spunta verde: è stato infatti ufficializzato il riscatto di Giovanni Simeone, dopo un anno di prestito dall’Hellas Verona, fresco di salvezza.

Simeone al Napoli e Petagna al Monza, il valzer dei riscatti

Dodici milioni di euro: questa la cifra con cui il Napoli preleva a titolo definitivo l’attaccante argentino, stessa cifra che il 30 giugno tornerà nelle casse azzurre con il riscatto di Petagna da parte del Monza. Il Cholito ha firmato un contratto triennale, quindi fino al 2026, con opzione di prolungamento fino al 2027.

A proposito di riscatti, anche Giacomo Raspadori è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli, stavolta a titolo definitivo. È infatti scattato l’obbligo di riscatto che porta nelle casse del Sassuolo altri 5 milioni di bonus.

L’incognita Osimhen: tante le corteggiatrici da tutta Europa

Ma c’è un’incognita enorme, che ha un nome e un cognome: Victor Osimhen. Certo, al nigeriano non dispiace restare a Napoli, ma un suo addio è tutt’altro che impossibile: sono tante le corteggiatrici da tutta Europa. Real Madrid, Bayern Monaco, Newcastle, PSG e tante altre corazzate hanno già da tempo messo gli occhi su Victor.

DeLa è stato chiaro: per meno di 150 milioni il nigeriano non si muove da Napoli. Qualora però un’offerta irrinunciabile dovesse presentarsi al cospetto di ADL, sarà impossibile non venderlo. In pole per sostituirlo, in quel caso, ci sarebbe Beto dell’Udinese, a caccia di una squadra in cui fare il salto di qualità dopo una stagione straordinaria.

Il Vesuvio parlerà francese? Galtier sulla panchina azzurra?

Quel che è certo, però, è che solo con l’arrivo di un nuovo allenatore potrà davvero prendere forma il Napoli della prossima stagione. E dalla Francia sono certi: Christophe Galtier è l’indiziato principale per la panchina azzurra.

Il quotidiano transalpino L’Equipe titola “Galtier au pied du volcan”, “Galtier ai piedi del vulcano”. Peraltro sono scese le quotazioni di Paulo Sousa: per lui il tempo stringe. C’è una penale da pagare entro 5 giorni nel caso volesse separarsi dalla Salernitana, e ADL pare aver virato sul tecnico ormai ex PSG.

Giuseppe Garofalo