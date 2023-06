Dopo un lungo casting, la scelta di ADL ricade sul francese, reduce da una parentesi non felicissima in Arabia Saudita

Come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia che interrompe la cena dei tifosi partenopei, pronti a fiondarsi sulla ricerca di informazioni testimoni dell’ufficialità: Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli.

E quindi, dopo settimane di ricerca, la lista dei 40 candidati di ADL evidenzia in grassetto il nome del tecnico francese, che ha firmato un biennale con opzione di prolungamento fino al terzo anno in azzurro.

Un annuncio all’improvviso, proprio quando si parlava di una quasi ufficialità di Galtier. Invece a prendere in mano la pesante eredità lasciata da Spalletti è un altro francese, reduce da un’esperienza all’Al-Nassr in cui comunque non si è tolto chissà quali soddisfazioni.

Nel suo palmarès figurano un campionato francese e una coppa nazionale, sempre transalpina, trofei vinti alla guida del Lille nel 2011. Per quanto riguarda la Serie A, Garcia ha già una certa confidenza con il nostro campionato: dal 2013 al 2016 è stato al timone della Roma, che, per scherzo della sorte, dopo di lui puntò su Luciano Spalletti. Adesso invece si ribalta la situazione.

Giuseppe Garofalo