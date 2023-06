A Giugliano in Campania catturato un latitante legato al clan “167” di Arzano: dopo mesi di attesa e monitoraggi è stato individuato e arrestato nel centro storico della città. Davide Pescatore, 43 anni, è considerato uno degli elementi di spicco della cosca di Arzano ed era ricercato per estorsione aggravata dalle finalità mafiose. L’uomo si era sottratto ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli il 8 marzo, ma grazie al paziente lavoro dei carabinieri è stato individuato nella palazzina in cui si nascondeva a Giugliano in Campania.

Catturato a Giugliano in Campania il latitante 43enne Davide Pescatore: è il boss del clan 167 di Arzano

I carabinieri hanno seguito le tracce degli amici e dei parenti di Pescatore, monitorando attentamente anche i suoi movimenti sul web. Grazie a queste informazioni, hanno potuto localizzarlo e organizzare l’operazione per la sua cattura. Una volta individuata l’abitazione in cui si nascondeva, le forze dell’ordine hanno circondato lo stabile e interrotto la circolazione stradale nel centro storico di Giugliano.

L’intera operazione è stata condotta con estrema precisione e professionalità. Un drone è stato utilizzato per monitorare l’area dall’alto, fornendo ulteriori informazioni sullo scenario circostante. Una volta pronte, le forze dell’ordine hanno bussato alla porta dell’abitazione. Fortunatamente, Pescatore si trovava a dormire e non ha opposto resistenza al momento dell’arresto.

Attualmente, Davide Pescatore si trova in carcere, dove dovrà affrontare le accuse che pendono su di lui. L’arresto di un elemento di spicco come lui rappresenta una vittoria significativa nella lotta alla criminalità organizzata e dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la presenza della mafia nella regione.

Questa operazione dimostra ancora una volta che la determinazione e l’abilità delle forze dell’ordine possono portare alla cattura di individui pericolosi, contribuendo a garantire maggiore sicurezza e tranquillità nelle comunità locali. Il lavoro delle forze dell’ordine è fondamentale per contrastare la criminalità organizzata e proteggere i cittadini.