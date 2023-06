Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la II edizione per il tanto atteso torneo di beach volley della Parrocchia San Leone II di Gragnano. L’evento si terrà presso il parco della scuola media “Roncalli” di Gragnano, situato in viale Vincenzo Lombardi. Il torneo si svolgerà a partire dal 3 luglio e proseguirà per tutto il mese. Sono disponibili due categorie: “Misto Under 19 anni” e “Misto Over 19 anni”.

Ecco come iscriversi

Per partecipare basta consultare il regolamento, che è possibile trovare scorrendo le foto sul sito ufficiale dell’evento. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare il numero di telefono 3345479521. Il torneo di beach volley è un’opportunità fantastica per gli amanti di questo sport di trascorrere del tempo all’aria aperta, divertendosi e mettendo alla prova le proprie abilità.

Non importa se sei un giocatore esperto o se hai appena iniziato a praticare questo sport, l’importante è partecipare e godersi l’atmosfera coinvolgente e amichevole che caratterizza l’evento. Non perdete l’occasione di vivere un’estate all’insegna dello sport e del divertimento.