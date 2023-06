I Miti del Wrestling, domani il grande wrestling tornerà a Napoli. I migliori lottatori europei saranno in scena sabato 17 giugno 2023 nell’arena di villa Vannucchi, corso Roma 43, San Giorgio a Cremano. Lo show, intitolato “I Miti del Wrestling – Rissa Vesuviana”, inizierà alle 17. Gli ultimi biglietti, a prezzi popolari (dai 5 ai 15 euro), saranno disponibili al botteghino dell’evento.

I Miti del Wrestling – Rissa Vesuviana

L’evento vedrà la presenza del campione dell’Unione Europea Fabio Ferrari, che difenderà la cintura in contro l’ex wrestler WWE ed Impact Wrestling Tom La Ruffa, che domani sbarcherà a Napoli dalla Francia. I due si scontreranno in un match mai visto prima a Napoli, un “iron man match”, cioè un match per “uomini di ferro”: Ferrari e La Ruffa lotteranno per un tempo fissato in venti minuti e chi sconfiggerà l’altro più volte in questo lasso di tempo sarà proclamato campione.

Tra gli altri match in programma, quello valevole per il titolo di campione italiano della Italian Wrestling Association ed uno scontro tra il Team Napoli ed il Team Roma, composti da alcuni tra i migliori lottatori delle due città. Il pubblico di casa, dunque, avrà occasione di tifare per i propri beniamini. Per la prima volta a Napoli, poi, un vero e proprio gigante: si esibirà anche Pain Keeper, due metri e cinque d’altezza per centoquaranta chilogrammi.

Lo show dei Miti del Wrestling, la specialità che ha visto esibirsi grandi campioni come Hulk Hogan, The Rock, John Cena, Eddie Guerrero, Undertaker, Brock Lesnar, Roman Reigns torna a Napoli dopo molti mesi grazie all’organizzazione del general manager Michele M. Ippolito. “Ormai manca pochissimo allo show dell’anno. – afferma – Ci tengo a ricordare che, alla fine dello spettacolo, chi avrà acquistato il biglietto potrà farsi fotografare gratuitamente con i lottatori in un evento che alternerà atletismo e divertimento, adatto a tutti, grandi e bambini.”