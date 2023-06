Pomigliano d’Arco, spari nei pressi della scuola: 37enne gambizzato. Indagini in corso

Un episodio di violenza si è verificato a Pomigliano d’Arco, intorno alle 14 di oggi. I carabinieri sono intervenuti prontamente in via Roma, non lontano dalla scuola “Ponte – Siciliano”, in risposta a una segnalazione di spari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due individui a bordo di una motocicletta hanno aperto il fuoco e un uomo di 37 anni è stato colpito al ginocchio destro da un proiettile.

Le circostanze precise dell’aggressione devono ancora essere chiarite, ma gli inquirenti stanno lavorando per stabilire la dinamica dell’incidente, individuare i responsabili e il possibile movente dietro a questo atto di violenza. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per raccogliere prove e testimonianze che possano fornire maggiori informazioni sul caso.

L’uomo ferito è stato immediatamente soccorso da personale medico e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. La sua condizione attuale non è stata ancora resa nota. Episodi di violenza armata come questo destano grande preoccupazione nella comunità locale, che si chiede cosa abbia potuto scatenare un evento così pericoloso e chi ne sia responsabile. Le autorità locali stanno lavorando in stretta collaborazione con i carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini e risolvere questo caso il più rapidamente possibile.

Borrelli: “Siamo molto preoccupati di questa deriva”

“Solo nelle ultime settimane a Pomigliano sono state fatte esplodere bombe e gambizzate persone ma secondo il neo eletto sindaco la città è tranquilla e non c’è ombra di camorra sul territorio. Noi invece siamo molto preoccupati di questa deriva e della politica che per non fronteggiare i clan ne nega l’esistenza e per questo invitiamo il Prefetto e il Questore a intervenire”, le parole del deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.