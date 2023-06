Il direttivo di Italia Viva a Pompei si è riunito presso l’Habita79 Pompeii MGallery per celebrare un momento di grande importanza per il partito: la nomina di Emilia Elefante a presidente del coordinamento cittadino. Questa scelta è stata fatta con grande soddisfazione da Salvatore Caccuri, coordinatore cittadino di Italia Viva, insieme agli altri membri del direttivo. Si è convinti che la competenza e la passione di Elefante per il progresso sociale costituiranno un prezioso contributo per Italia Viva a Pompei.

Pompei, Emilia Elefante nuova presidente del coordinamento cittadino di Italia Viva

Durante l’evento ha presenziato anche un gruppo rappresentativo dei saggi provenienti da diverse sfere della società civile, politica e professionale e animati da un profondo interesse per il progresso politico e sociale. Hanno il compito di fornire consulenza, supporto e suggerimenti al direttivo e contribuiranno così a guidare le decisioni politiche del Partito e a promuovere i valori che rappresentiamo, come stabilito nell’Assemblea Nazionale: cultura, sicurezza, giovani, ambiente.

Il direttivo di Italia Viva a Pompei è fermamente convinto che la pluralità di opinioni e l’inclusione di tutte le generazioni siano fondamentali per la crescita e lo sviluppo di un’alternativa politica solida. L’orgoglio del partito risiede nella diversità dei suoi membri, con rappresentanti di tutte le fasce d’età, portatori di idee innovative, esperienze e una visione completa di Pompei che desideriamo costruire.

Il rafforzamento dell’impegno politico del partito nel territorio

La nomina della nuova presidente del coordinamento cittadino di Italia Viva a Pompei e l’istituzione del “Gruppo dei Saggi” rappresentano passi significativi verso il rafforzamento dell’impegno politico del partito nel territorio. Questi sviluppi dimostrano l’intento di Italia Viva di costruire un movimento inclusivo e rappresentativo che affronti le sfide del presente e del futuro.

Con la guida di Elefante e il supporto del “Gruppo dei Saggi”, Italia Viva a Pompei si impegna a lavorare instancabilmente per il benessere e lo sviluppo della comunità. Attraverso l’impegno verso la cultura, la sicurezza, i giovani e l’ambiente, il partito mira a creare un futuro migliore per tutti i cittadini di Pompei.