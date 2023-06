Un uomo di Castellammare di Stabia è stato arrestato per la presunta responsabilità di tre furti in appartamento avvenuti lo scorso mese di novembre. I carabinieri della compagnia di Sorrento, agendo su richiesta della Procura oplontina, hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è attualmente detenuto per un’altra causa nel carcere di Poggioreale.

Tre furti in appartamenti in dieci giorni tra penisola sorrentina e Gragnano: arrestato stabiese

Le indagini hanno rivelato che l’uomo, insieme a un complice attualmente sconosciuto, avrebbe commesso i furti utilizzando la stessa tecnica. Il primo furto è avvenuto il 7 novembre, quando i due sospetti si sarebbero introdotti nell’androne di un’abitazione privata a Vico Equense e avrebbero rubato un casco da moto e una bicicletta a pedalata assistita. Due giorni dopo, sempre con l’aiuto di un complice non identificato, sono state rubate due biciclette elettriche da un cortile di una casa a Meta.

Il terzo furto è stato perpetrato il 16 novembre a Gragnano. L’uomo, insieme ad altri due complici sconosciuti, avrebbe rubato una motocicletta parcheggiata in un cortile condominiale accessibile a tutti, forzando il bloccasterzo e la catena di sicurezza. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno avvistato l’indagato poco dopo il furto, mentre si allontanava su uno scooter rubato lungo via Panoramica, spinto da un complice su un altro mezzo a due ruote.

Nell’intento di sfuggire al controllo delle forze dell’ordine, l’uomo ha abbandonato lo scooter rubato in una strada secondaria, è scappato a piedi ed è caduto in un dirupo, riportando delle lesioni. I militari, insieme al personale del 118 e dei vigili del fuoco, hanno recuperato l’uomo utilizzando un sistema di traini e carrucole. Le indagini condotte dalla Procura, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso ai carabinieri di identificare con alta probabilità l’autore dei furti nell’uomo arrestato oggi.