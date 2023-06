Napoli Cinema Festival, con crescente successo è terminata la 2ª edizione

Napoli Cinema Festival. Dopo il successo ottenuto con le tre giornate conclusive della 2ª edizione di Napoli Cinema Festival, svoltesi al ristorante “La Lanterna” di Villaricca, per premiare coloro che per motivi vari non avevano potuto ritirare, nell’ultima giornata dell’evento a fine maggio, il premio a loro assegnato dalla giuria, l’organizzazione della kermesse ha voluto far vivere questo momento di gioia coinvolgendo oltre i non ancora premiati, tanti, tantissimi personaggi, in una serata d’incanto.

Nonostante l’inaspettata pioggia che nella serata del 14 giugno sia scesa abbondantemente su Napoli, grazie all’ospitalità offerta da Luisa La Matta (in arte Donna Luisella), nel suo ristorante, il “Donna Luisella Ristorante napoletano”, posizionato sull’isolotto di Megaride, a ridosso del Castel dell’Ovo vicino al Borgo Santa Lucia al quale è collegato da una striscia di terra artificiale, gli organizzatori della manifestazione Napoli Cinema Festival ideata e diretta da Alfonso Gemito con la collaborazione di Pietro Della Valle e con il valido apporto di un affermato ufficio stampa interamente curato da Daniela Del Prete direttrice di Dagal Social, hanno avuto la possibilità di realizzare una incantevole chiusura del loro evento 2023.

Tutto è stato perfetto e non sarebbe neppure azzardato definire straordinariamente perfetto, perché alla cordialità, simpatia, competenza nel servizio e desiderio di accontentare tutti i clienti affinchè tornino a Napoli a gustare la nostra eccellente cucina e gli altrettanto eccelsi vini portando poi Napoli nel cuore, unitamente alla generosità d’animo di Donna Luisella in primis, ma anche del marito Claudio Fusco, i tantissimi invitati, hanno aggiunto alla attraente, briosa, gustosa ed animata serata, la piacevolezza della visione di uno stupendo panorama che si è potuto comunque godere dalla parte esterna del locale.

Dopo un benvenuto tra brindisi con gli ottimi vini dell’azienda agricola Campo di Luna di Luigi Del Prete di Melizzano, ricchi di bontà e naturalezza come la Falanghina beneventana, il Coda di Volpe e l’Aglianico, che hanno poi accompagnato l’intera cena, sono iniziate le premiazioni del Gold Star e Sirena Partenope. Presentati ed intervistati da Ettore Dimitroff si sono avvicendati i premiati che hanno ricevuto i riconoscimenti dai componenti della commissione interna del Napoli Cinema Festival Rosario Lopa portavoce Consulta Nazionale di agricoltura e turismo, Silvestro Marino Produttore Cinematografico Sly Production ai quali si è aggiunto il referente delle associazioni dell’accoglienza ed ospitalità campane Dario Duro, che oltremodo riveste l’incarico di fiduciario della sezione Napoli – Campania dell’A.M.I.R.A.

(Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi) e che da anni collabora con Daniela Del Prete presidente della Dagal Creations Aps associazione riconosciuta dal Ministero del lavoro e politiche sociali, in questo contesto ufficio stampa della manifestazione. Alla premiazione di alcuni personaggi di categorie di eccellenze territoriali sono intervenuti anche Alfredo Catapano referente Asi, ed il sommelier Pasquale Brillante Maestro dei vini dell’AMIRA.

Tra i premiati ovviamente la grande imprenditrice napoletana Luisa Fusco (Donna Luisella) che ha ricevuto sia il Gold Star che la Sirena Partenope, premiati con il Gold Star anche i figli maestri pizzaioli Mirco Fusco e Danilo Fusco e Federica Fusco. Poi ancora il maestro di pasticceria Antonio Ferrieri, il giornalista enogastronomo Giuseppe De Girolamo e per il mondo dello spettacolo: l’artista Antonello Cuomo, l’organizzatore di Miss Blue Mare Pasquale Capasso.

Continuando, sono stati premiati per il food & beverage: Antonio Ferrieri, Massimo de Simone e Michele Spinelli, le pizzerie – trattorie Battarra, Pulcinella, Sannino, Lucariello, Trianon, Pizza & Sfizi, Cacialli il Figlio del Presidente, Brandi, la pizzeria Da Pasqualino e la Pizzeria del Popolo, l’industria conserviera La Torrente, il caseificio La Marchesa, lo chef Nazmul Molla e l’Azienda Agricola Luigi del Prete.

Mentre coloro che anche questa volta non sono potuti essere presenti a ricevere il trofeo come Gino Sorbillo, Ida Piccolo, il redattore capo pagina spettacoli del quotidiano “Roma” Diego Paura e il giornalista della RAI Gianfranco Coppola, saranno nuovamente inviati dagli organizzatori Alfonso Gemito e Pietro Della Valle per ritirare il premio in un incontro programmato al Gran Caffè Gambrinus di Napoli.

Fra gli invitati di spicco anche l’attore Vincenzo Soriano

Fra gli invitati di spicco anche l’attore Vincenzo Soriano, che ha suscitato entusiasmo, calore e gioia in tutti coloro che lo conoscono per i tanti lavori cinematografici realizzati ed altri ancora dei quali è protagonista di scene che al momento si stanno riprendendo nel Cilento.

Una persona che con la sua straordinaria empatia ed umanità, entra subito nel cuore di tutti, ma quel che ancor più apprezzabile di questo personaggio dello spettacolo, anche per la storia di vita da lui vissuta, è il donarsi ai bisognosi ed alle tante persone che hanno avuto inconvenienti di vita, ma che possono essere recuperate, come i detenuti.

Si è notata anche la presenza di Lina’s Style fashion blogger e tanti giornalisti e fotografi tra cui i fotografi ufficiali Angelo Cannavacciuolo di Omnia Digitale e Pino Attanasio con Raffaele Carlino di Campania Felix, Rtn tv.

A termine premiati ed ospiti hanno potuto godere dei tanti gustosi piatti

A parte le gustose ciliegine di mozzarella, le bruschette ed altri elementi che componevano il buffet che si è poi potuto gustare seduti ai tavoli, ed anche serviti per le portate successive, quello che Donna Luisella ha voluto far provare agli ospiti non è stato tanto i piatti di pesce del quale in tantissimi conoscono qualità e elaborazione che questo ristorante vanta ed offre con grandi apprezzamenti di tutti, ma la cucina tipica napoletana nella quale eccelle.

Ed ecco che interi grandi vassoi di polpettine sono presi d’assalto dagli ospiti della serata e non perché affamati in quanto, come detto qualcosa avevano già assaporato, ma perché basta saggiare una di quelle palline di carne che resti attratto e ne gusti subito un’altra e poi ancor sempre di più con un sapore che ti riempie di gusto ed un desiderio di non terminare mai di mangiarle.

Ecco poi la Donna Luisella, che stupisce chi non la conosce, personalmente esce dalla cucina ed in giro per tutti i tavoli offre, a coloro che amano il mare, le nostrane alici fritte nel cuppetiello, quel pescato azzurro del nostro golfo cotto in un modo esemplare, asciutte e senza olio.

Luisa La Matta pronta a deliziare tutti

Poi ancora tanti piatti dal riso con julienne di seppia, le candele con una stupenda genovese, e non potevano mancare gli ziti con un ricco ragù napoletano come quello decantato da Eduardo De Filippo.

Infine, sul mare di Megaride, certamente un pacchero con le cozze diviene molto gradito, anche dopo un così luculliano pranzo, ed ecco Luisa La Matta non mancare neppure a questo appuntamento pronta a deliziare tutti. L’evento sostenuto anche da Remax di Decio Silvestri, Benny traslochi, il pasticciere ufficiale della squadra di calcio Napoli Sabatino Sirica, Cuori di sfogliatelle di Antonio Ferrieri, il caseificio La Marchesa, RTN tv, è terminato con una degustazione di sfogliatelle e torta dedicata alla serata, il tutto accompagnato da BabaRè il liquore di Terre Pompeiane che ha conquistato tutti i mercati, anche mondiali ed un flute di spumante per brindare alla già annunciata III edizione di Napoli Cinema Festival, in programma per il 2024.

Giuseppe De Girolamo