Tentato omicidio a Portici: un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri. L’arresto è avvenuto in seguito a una violenta lite scoppiata all’interno di una tappezzeria situata in via Libertà, per motivi apparentemente futili.

Tentato omicidio in una tappezzeria di Portici, arrestato 38enne

Salvatore Perna, residente della zona, avrebbe utilizzato una mazza da baseball per colpire il proprietario del negozio, infliggendogli gravi lesioni. La vittima è stata colpita alla testa e alle gambe, riportando una frattura alla rotula destra e diverse contusioni su tutto il corpo. La gravità delle ferite ha richiesto il trasporto immediato al pronto soccorso dell’ospedale “Maresca”, dove è stata emessa una prognosi di 30 giorni per la guarigione.

Futili motivi, ha utilizzato una mazza da baseball

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto presso la casa circondariale di Poggioreale di Napoli, in attesa del processo. La comunità locale è rimasta scioccata da questo episodio di violenza. Le indagini sono ancora in corso per determinare le circostanze esatte che hanno portato all’escalation della lite e per raccogliere tutte le prove necessarie per il processo.

(Foto d’archivio)