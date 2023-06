Due persone, identificate come Raffaele e Vincenzo Sepe, sono vittime di un agguato ad Afragola. I due, rispettivamente di 44 e 17 anni sono padre e figlio. Entrambi gli uomini sono stati colpiti da colpi di arma da taglio da fuoco in via Francesco Russo. Il raid sarebbe scattato dopo una lite con un gruppo di extracomunitari nel corso della processione per il Santo Patrono.

Agguato ad Afragola, due persone ferite a colpi d’arma da taglio e da fuoco: “Sono scappate a piedi”

L’attacco si è verificato in prossimità dell’ex bar Ciaramella, una località ora tristemente famosa per questo grave episodio di violenza. La pronta risposta delle forze dell’ordine è stata fondamentale per preservare la sicurezza e portare assistenza alle vittime. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Casoria, che hanno rapidamente messo in atto le procedure di emergenza.

Dopo essere stati feriti, i due uomini hanno cercato di mettersi in salvo fuggendo a piedi per sfuggire ai loro aggressori. I responsabili dell’attacco li hanno raggiunti e inflitto ferite gravi. Attualmente, Raffaele e Vincenzo Sepe versano in condizioni critiche.

In corso le indagini dei carabinieri di Casoria

L’agguato ha scosso profondamente la comunità di Afragola, che si è mobilitata per condannare questo vile atto di violenza. Gli abitanti del quartiere si interrogano sulle ragioni dietro quest’episodio e sulle conseguenze che avrà per la sicurezza locale. Le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto e si impegnano a fare luce sulla vicenda, portando i responsabili davanti alla giustizia.