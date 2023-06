La tranquilla cittadina di Montoro, in provincia di Avellino, è stata scossa da una tragedia che ha lasciato l’intera comunità sconcertata e senza parole. Un ragazzo di soli 14 anni, Francesco, è stato trovato impiccato nella sua abitazione. Aperta un’indagine che cerca di fare luce su questa terribile decisione.

Montoro sotto choc, 14enne si suicida nella sua abitazione: “Un ragazzino intelligentissimo e speciale”

Le persone che conoscevano Francesco lo descrivono come un ragazzo allegro, senza apparenti problemi. Era un bravo studente e si stava preparando per l’esame di terza media, in cui si era distinto positivamente. Tuttavia, nessuno riesce a capire perché abbia compiuto un gesto così estremo. Gli inquirenti della Procura di Avellino hanno aperto un fascicolo sulla sua morte, e i carabinieri stanno indagando per scoprire se ci siano elementi non ancora emersi che possano spiegare il motivo di questa tragica scelta.

Le ultime parole che Francesco ha pronunciato ai suoi genitori prima del suo gesto sono state: “Salgo in camera, scendo subito”. Poco dopo, si è impiccato utilizzando una cintura legata al collo nella tromba delle scale della sua casa. Sua madre è stata quella che ha dato l’allarme, cercando disperatamente di rianimarlo, mentre il padre chiamava i soccorsi. Nonostante l’arrivo tempestivo di due ambulanze con un rianimatore a bordo, tutti i tentativi di salvare il giovane sono stati vani.

Francesco era considerato un ragazzo solare

Al momento, non sembra esserci un motivo scatenante evidente per la decisione di Francesco di togliersi la vita. Era figlio unico di una famiglia modesta, con un padre operaio, una madre casalinga e una nonna dipendente comunale. Francesco era considerato un ragazzo solare e speciale, e i suoi compagni di classe lo stimavano molto. Stava preparando una tesi sulle energie alternative, sognando di diventare ingegnere.

La comunità di Montoro è sotto choc per questa tragedia inspiegabile. Il parroco locale, don Michele Romeo, definisce Francesco “un ragazzino intelligentissimo e speciale” e afferma che tutti devono stringersi intorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore. Anche il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, si unisce al dolore della famiglia e dichiara che tutte le manifestazioni pubbliche previste nel fine settimana saranno annullate in segno di lutto.