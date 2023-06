Una settimana di voto per i giornalisti della Campania. Per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, infatti, si è votato, in seconda convocazione, mercoledì 14 e giovedì 15 dalle ore 10 alle ore 20, con voto elettronico online attraverso le credenziali ricevute via Posta Certificata (PEC) che ogni giornalista e pubblicista è tenuto ad avere.

Oggi, 18 giugno 2023, dalle 10 alle 18, il voto in presenza con le classiche schede ed urne e con un seggio allestito presto la Mostra d’Oltremare a Napoli (ex ristorante della piscina, ingresso Viale Marconi).

Grande affluenza anche in questa calda mattinata napoletana, nel corso della quale i giornalisti e i pubblicisti hanno votato per eleggere al Consiglio Regionale fino a 6 giornalisti professionisti e fino a 3 giornalisti pubblicisti, mentre per i Revisori dei Conti solo 2 professionisti ed 1 pubblicista.

I risultati finali del voto per il rinnovo del Consiglio Ordine dei Giornalisti campani

Pubblicisti – Consiglieri eletti:

Mimmo Falco 1189 voti

Salvatore Campitiello 1076 voti

Massimiliano Musto 984 voti.

Revisore:

Francesco Ferraro 1009 voti.

Professionisti: Consiglieri eletti:

Ottavio Lucarelli 662 voti

Titti improta 526.

Al ballottaggio: Consiglieri:

Gerardo Ausiello 461 voti

Luigi Casciello 285 voti

Enzo Colimoro 461 voti

Marisa La Penna 491 voti

Alessandra Malanga 421 voti

Antonella Monaco 337 voti

Fabrizio Cappella 362 voti

Alfonso Pirozzi 506 voti

Nicola Sarnataro 343 voti

Pietro Treccagnoli 306 voti

Revisori dei conti eletti:

Francesco Marolda 543 voti

Concitta De Luca 475 voti

Ballottaggio, date e orari per il voto

Le date del ballottaggio per completare il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti: per il voto online mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2023 dalle 10:00 alle 20:00; per il voto in presenza domenica 25 giugno 2023 dalle 10:00 alle 18:00.