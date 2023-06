Sulla panoramica strada che conduce ad Amalfi, una utilitaria, guidata da un turista americano, si è ribaltata da sola poco oltre il cimitero di Maiori, creando il caos nel traffico locale.

La Fiat 500 è finita capovolta nel mezzo della carreggiata, mettendo in tilt la circolazione. Necessario un immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale. Fortunatamente, alcuni automobilisti sopraggiunti si sono affrettati ad aiutare la coppia di turisti. Per entrambi solo tanto spavento, senza riportare conseguenze fisiche.

La presenza dell’auto ribaltata ha obbligato le autorità a regolare il flusso del traffico con senso alternato, generando disagi per gli automobilisti in transito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Maiori e gli agenti della Polizia Municipale, al fine di garantire la sicurezza e coordinare le operazioni di soccorso.

Solo successivamente, quando il veicolo, un’auto a noleggio utilizzata dai due turisti, è stato finalmente rimosso, la situazione ha gradualmente riacquistato la normalità.

L’incidente, seppur senza gravi conseguenze, serve come promemoria dell’importanza di guidare in modo responsabile e di mantenere sempre la massima attenzione sulle strade. Specialmente in località turistiche affollate come la meravigliosa Costiera Amalfitana.