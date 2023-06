Ischia, controlli. I carabinieri della compagnia di Ischia sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al monitoraggio dei flussi turistici presso i porti turistici.

L’operazione è stata dedicata anche al contrasto dei fitti abusivi estivi.

Durante il servizio straordinario di controllo del territorio per il monitoraggio dei flussi turistici presso i porti turistici e il contrasto ai fitti abusivi estivi, sono stati ottenuti i seguenti risultati.

I carabinieri della stazione di Procida hanno denunciato due persone rispettivamente titolari di un B&B e di una casa vacanze.

Entrambi dovranno rispondere di inottemperanza all’obbligo di notifica all’autorità di P.S. delle persone alloggiate presso le rispettive strutture ricettive.

Non sono mancati i controlli al codice della strada con i militari che hanno denunciato un 26enne del posto per guida in stato di alterazione alcolica.

Durante un controllo, infatti, l’uomo è stato fermato a via Giovanni da Procida mentre guidava la propria Fiat Panda risultando positivo all’alcol test con un tasso alcolemico di 1,24 g/l. La patente di guida è stata ritirata.

Ischia, controlli dei Carabinieri tra turisti e codice della strada

Altri casi segnalati sono quelli di un 52enne di Napoli che è stato denunciato in stato di libertà per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Durante un controllo in una ditta edile di Procida, l’uomo è stato trovato svolgere irregolarmente l’attività di muratore nonostante fosse beneficiario del reddito di cittadinanza.

Un 21enne napoletano è stato invece segnalato alla Prefettura di Napoli.

Trovato in possesso di una dose di “hashish” durante un controllo a Via San Rocco.

Nel complesso, durante i controlli, sono stati identificati 261 soggetti, controllati 163 veicoli e elevate 22 sanzioni al codice della strada.

Per circolazione con veicolo senza revisione, guida senza casco, omissione dell’uso delle cinture di sicurezza e circolazione con veicolo privo di assicurazione.