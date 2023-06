Maiori: con Arte nel Palazzo in mostra le opere di 50 artisti di fama nazionale e internazionale

Il 18 giugno si apre a Maiori la XV edizione di “Arte nel Palazzo”, la prestigiosa rassegna d’arte contemporanea ideata e curata da Angelo Criscuoli, che offre ai visitatori della Costiera amalfitana un’accurata selezione di opere d’arte di alcuni tra i migliori artisti italiani di fama nazionale ed internazionale.

Le sale superiori ed il grande salone affrescato dello storico Palazzo Mezzacapo ospiteranno fino al 16 luglio gli oltre 50 capolavori dei 10 artisti partecipanti alla XV edizione di questo ormai imperdibile e piacevolissimo evento artistico-culturale, parte integrante del programma estivo 2023 della Città di Maiori intitolato “Maiori Welkhome – Summer 2023”.

Maiori: con Arte nel Palazzo

L’esposizione di quadri e sculture sarà arricchita, come sempre, dall’incontro diretto del pubblico con il curatore ed alcuni degli artisti partecipanti, per approfondire lo stile, la tecnica ed i significati di opere uniche davvero esclusive, spesso appositamente create per questa rassegna annuale.

È questo, ad esempio, il caso di Marco Sciame (Premio Arte Mondadori e Premio Biffi nel 2015; Premio Mediolanum al Parma Art Fair 2021), che presenterà in questa edizione alcune opere inedite, realizzate con la sua peculiare tecnica divisionista e concepite come “omaggio a M. C. Escher” e al profondo legame che il noto artista olandese ebbe con la Costiera Amalfitana, da cui trasse ispirazione per i suoi scenari impossibili, seducenti ed ipnotici nella loro paradossale commistione di elementi naturali e logico-geometrici.

Straordinaria è la partecipazione in questa edizione del Maestro della Pop Art italiana Enrico Manera, che, dopo aver condiviso esperienze artistiche e di vita con alcuni tra i più noti rappresentanti della Scuola Romana di Piazza del Popolo (come Mario Schifano, Tano Festa e Franco Angeli, ricordati da Manera nel suo libro “Café des Artistes”), rappresenta egli stesso l’anello di transizione dalla Pop Art storicizzata all’arte italiana Neo-pop, che riscuote un crescente successo tra il pubblico.

In mostra le opere di 50 artisti di fama nazionale e internazionale

E proprio nel variegato panorama dell’Arte Pop e Neo-pop, ma con accenti stilistici e sfumature concettuali diverse, possono inserirsi anche le opere di altri artisti ospiti di questa edizione 2023, come l’eccellente disegnatrice e pittrice Cleonice Gioia, Massimo Liberti e Giancarlo Costanzo.

Spiccano nell’itinerario della mostra le vivaci e polimateriche pitto-sculture di Massimo Sansavini, che evocano l’antica arte musiva, ma esprimono un raffinato gusto neofuturista e sono realizzate non solo con incastri di legno laccato, ma anche con ceramica e tecniche digitali.

Il visitatore resterà impressionato anche dalle affascinanti opere metafisiche e surreali di Ciro Palumbo, magistrale pittore onirico, capace con i suoi scenari di proiettare l’osservatore in veri e propri sogni ad occhi aperti.

Dopo l’inaugurazione di domenica 18 giugno ore 19.30, la mostra resterà aperta al pubblico

Gradito anche il ritorno, dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione, delle eleganti tele estroflesse e tridimensionali dell’artista Calido, quest’anno dai colori ancor più ricercati ed attuali, scolpiti nelle variazioni tonali dall’incidenza mutevole della luce.

Nella sala che affaccia sugli splendidi giardini del Palazzo, il visitatore potrà meditare tra le misteriose icone del maestro Ferdinando Ambrosino, capace di condensare nelle sue grandi tele l’essenza della cultura storico-artistica mediterranea, tra figurazione ed astrazione.

Infine, i meravigliosi affreschi settecenteschi del salone principale dialogheranno con le acque trasparenti e sorprendentemente reali delle enormi tele di Amedeo Cianci, che aprono vere e proprie finestre a picco sul mare nelle pareti rosso pompeiano.

Dopo l’inaugurazione di domenica 18 giugno ore 19.30, la mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni (tranne il lunedì: giorno di chiusura) dalle 19.30 alle 23.30 (ingresso gratuito).