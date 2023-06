Nel giardino di Villa Fernandes (Via Diaz 144 – Portici) nuovo appuntamento con la rassegna letteraria “Lib(e)ri al parco” (VI° edizione), a cura di Ileana Bonadies e dell’associazione BLab, in collaborazione con la libreria Mondadori Point di Portici e NapoliCittàLibro – Salone del Libro e dell’Editoria, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli.

Dopo aver ospitato Simona Frasca, Massimiliano Virgilio, Mattia Insolia, Monica Acito e Patrizia Rinaldi, martedì 20 giugno alle ore 18, spazio a una misconosciuta raccolta seraiana, “L’anima dei fiori”, pubblicata per la prima volta nel 1903 e da allora mai più ristampata.

A salvarla dall’oblio dopo 120 anni una preziosa edizione in 8 volumetti curati da Donatella Trotta per Edizioni Spartaco.

Pioniera di una coscienza ambientalista e antesignana di una sensibilità verso la natura di grande attualità, oggi, in tempi di evidente emergenza climatica, nella scia dei Flower Books dell’ottocentesco “secolo dei fiori”, Matilde Serao intreccia in quest’opera vita e arte, poesia e note di costume, curiosità botaniche e spunti di moda, immaginazione, sogno e realtà, luoghi del cuore e orizzonti internazionali, topoi letterari e rinvii mitologici. Dando vita a un universo floreale variopinto in cui ad ogni colore corrisponde un sentimento.

Del resto, le piante sono libri, scrive nella postfazione Antonio Pascale: tutto sta a saper leggere. E Donna Matilde «svariati anni fa aveva capito che guardare e raccontare le piante è come raccontare la nostra storia, le radici e il cielo verso cui tendere, il buio e la luce…».

In occasione dell’evento porticese, a dialogarne con la curatrice e con l’editrice Tiziana Di Monaco, la giornalista Ileana Bonadies e il prof. Matteo Palumbo, Università di Napoli “Federico II”.

Letture a cura dell’attore Salvatore Guadagnuolo in contrappunto musicale con Diana Grassi, violinista.