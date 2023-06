Napoli, Rudi Garcia c’è ed è subito pronto a vincere

19 giugno 2023: a 15 giorni esatti dalla fine del campionato, il Napoli, per la precisione il suo presidente, Aurelio De Laurentiis, presenta Rudi Garcia, a tutti gli effetti nuovo allenatore azzurro dopo la firma di giovedì.

In quel del salone per eventi della reggia di Capodimonte, il tecnico francese si è presentato al suo nuovo popolo, accorso in massa per bagnare di affetto sin da subito colui che sarà chiamato a prendere una grossa e pesante eredità.

Determinazione e ambizione: queste le qualità che il “mister” francese ha fatto trasparire dalla sua presentazione, in cui ha chiaramente ripetuto la sua voglia di trionfare: “Quando ho visto tutte queste bandiere, mi sono reso conto che la città va molto fiera della sua squadra. Il mio obiettivo è farlo capitare ancora nel futuro”.

Un allenatore che non ha paura di niente, “a parte dei problemi di salute”. Ciò che dovrà restare l’ingrediente più importante del suo Napoli è la voglia di vincere, di giocare bene, di emozionare e di divertirsi. “Se i giocatori sono motivati come me, allora sarà una squadra tosta. Quando vinci, forse dopo puoi addormentarti un po’. Io sono qui per dare una svegliae far crescere tutti”.

Intanto si continua a pensare a Spalletti, con un pizzico (forse più di un pizzico) di nostalgia: di lui si ricorda lo slogan “Sarò con te” inciso sulle pettorine. La risposta di Garcia: “Io rispondo solo dicendo che ho dei valori da mettere in campo: l’umiltà, l’ambizione e il lavoro. Poi c’è il talento che può fare la differenza”. Garcia ha anche aggiunto “Le mie squadre amano possesso palla e fare un gol in più dell’avversario. Dobbiamo partire a bomba e anche arrivare fino in fondo”.

In conferenza c’è ovviamente stato anche ADL, che ha ribadito nuovamente l’incipit della stagione che verrà: rivincere lo Scudetto e trasformare Napul3 in N4pule. E anche per quanto riguarda la Champions League, con il suo solito stile particolare, il presidente ha fatto capire che c’è ambizione di raggiungere risultati importanti anche in ambito europeo.

Il patron partenopeo in questi giorni sta iniziando a lavorare al mercato per allestire al meglio il Napoli targato Rudi Garcia. DeLa continua a sondare i candidati a sostituire Kim. Lucumi del Bologna e Hancko del Feyenoord sono le papabili scelte.

Nelle ultime ore sembra che il sostituto potrebbe essere Ko Itakura, giapponese di Yokohama dove è nato nel 1997. Il centrale nipponico ha giocato nell’ultima stagione con la maglia del Borussia Monchengladbach proprio in Bundesliga, dove ormai pare certo giocherà Kim.

L’annuncio più atteso dai tifosi è quello fatto da De Laurentiis: “Con Osimhen abbiamo già parlato prima della festa scudetto. Siamo in linea di massimo d’accordo per un prolungamento di due anni del contratto”.

E poi c’è il centrocampo: serve un innesto in più da regalare a Garcia: piace Samardzic dell’Udinese. Crescono sempre di più le quotazioni di Baldanzi, reduce da una splendida stagione con la maglia dell’Empoli conclusa con una prova strabiliante al mondiale under 20. Che sia già arrivato il momento del salto di qualità?

Ma tantissimo i nomi di cui si parla in questi giorni. Accostato al Napoli anche il salernitano Boulaye Dia, ma ci sono anche Lazio e Fiorentina.

Altro nome che nelle ultime ore ha cominciato a girare arriva dall’America via Brasile. Nato, a Denville, fantasia brasiliana. Johnny Cardoso, può giocare da mediano con i piedi buoni o da centrocampista più avanzato, è uno dei nuovi nomi del calcio mondiale. Classe 2001, con l’Internacional, in Brasile, da tre stagioni, ma nell’ultima ha cominciato a mettersi in mostra tanto da far partire un’asta europea per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, c’è la Lazio alle porte. Sarri vorrebbe fortemente ritrovare uno dei suoi pupilli ai tempi del Napoli, Piotr Zielinski, di cui non è assolutamente scontata la permanenza sotto il Vesuvio. Ma occhio anche al Cholito Simeone, che ha conquistato le attenzioni di Lotito: l’argentino, però, è fresco di riscatto con il Napoli e difficilmente lascerà la città.

Giuseppe Garofalo