Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno effettuato un arresto ieri pomeriggio durante un servizio di controllo del territorio. La persona arrestata è un 26enne di Boscoreale, che è stato trovato a bordo di uno scooter in via Penniniello, nel centro di Torre Annunziata.

Torre Annunziata, in manette 26enne: è un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno a Boscoreale

Durante le fasi dell’identificazione, l’uomo è stato privo di documenti d’identità e ha inizialmente fornito le generalità di un’altra persona. Tuttavia, successivamente ha ammesso la sua vera identità. Gli agenti hanno quindi scoperto che il giovane era stato sottoposto, dal 23 giugno 2022, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel Comune di Boscoreale. Il fatto che si fosse allontanato dal suo Comune di residenza senza autorizzazione ha comportato la violazione degli obblighi inerenti a questa misura.

Le conseguenze dell’azione del giovane non si sono fatte attendere. Gli agenti lo hanno arrestato immediatamente per la violazione dei suoi obblighi di sorveglianza speciale. Inoltre, il 26enne è stato denunciato per false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale e sostituzione di persona, poiché aveva fornito le generalità di un’altra persona durante l’identificazione.

Ulteriori indagini per valutare le possibili conseguenze

Il 26enne arrestato sarà sottoposto a ulteriori indagini per valutare le possibili conseguenze delle sue azioni e per determinare se altre violazioni sono state commesse durante il periodo in cui si è allontanato dal Comune di residenza. L’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Torre Annunziata testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel preservare la sicurezza e nell’assicurare che le persone sottoposte a misure di prevenzione rispettino scrupolosamente gli obblighi loro imposti.