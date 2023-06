Una tragica scoperta avvenuta questa mattina a Pomigliano d’Arco. Le autorità hanno rinvenuto il cadavere di un uomo in via Principe di Piemonte. Le indagini svolte dai Carabinieri nel corso della giornata hanno rivelato con chiarezza che l’uomo sarebbe stato vittima di un’aggressione brutale.

Pomigliano: Frederik clochard brutalmente picchiato a morte

La vittima, un presunto clochard, è stata trovata senza vita dai Carabinieri che sono intervenuti tempestivamente la scorsa mattina, su segnalazione di alcuni passanti, all’interno di un cortile condominiale al civico 39 di via Principe di Piemonte. Le prime ipotesi suggeriscono che l’uomo, che aveva scelto quel cortile per passare la notte, sia stato coinvolto in un violento e mortale attacco da parte di diversi individui.

Anche se non c’è ancora una identificazione certa, l’uomo si chiamerebbe Frederik. Si tratterebbe di un pacifico immigrato africano senza fissa dimora che si appostava abitualmente davanti ai supermercati per chiedere l’elemosina. Il suo corpo è stato ritrovato proprio nelle vicinanze del supermercato frequentato, immerso in una pozza di sangue.

Le prime informazioni suggeriscono che Frederik, che aveva circa quarant’anni, sia stato vittima della violenta aggressione intorno alle 2:30 di notte tra domenica e lunedì.

Morto dopo essere stato brutalmente picchiato

Le terribili immagini dell’aggressione sono state catturate dalle videocamere di sorveglianza presenti in loco. Nel video, si può chiaramente vedere un gruppo di tre o quattro persone assalire l’uomo con una ferocia inaudita. Non è ancora chiaro se i responsabili siano teppisti o altri senza fissa dimora in cerca di un rifugio all’interno della corte di via Principe di Piemonte.

Al fine di approfondire le circostanze della morte, il corpo della vittima è stato sequestrato per l’autopsia. Attualmente, i Carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna stanno conducendo un’indagine approfondita per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili di questo brutale omicidio.