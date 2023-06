Pericolo frane nella zona Venione in località Le Mortelle. L’AMP Punta Campanella avvisa bagnanti e diportisti che la piccola spiaggia dopo lo stabilimento La Perla, nella Baia di Marina del Cantone, è soggetta da questo inverno a fenomeni franosi molto pericolosi.

Le mareggiate delle scorse settimane hanno rimosso e distribuito i detriti che si erano accumulati durante l’inverno, ma il pericolo e il rischio di ulteriori smottamenti resta molto alto.

“L’Amp Punta Campanella ha già segnalato nei mesi scorsi a chi di dovere gli eventi franosi e la pericolosità della zona che è gia da tempo interdetta. Abbiamo già informato gli organi preposti in vista dell’estate. – sottolinea il Presidente dell’Amp Punta Campanella, Lucio Cacace- Siamo in costante contatto con la Protezione Civile di Massa Lubrense. Ma voglio rivolgere un appello anche ai bagnanti, ai diportisti, agli escursionisti, ai canoisti: se avvistate persone in quella zona invitatele ad andare via, spiegando i motivi e la pericolosità dovuta alle frane. Bisogna essere molto prudenti”.