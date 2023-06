I dati sulla sicurezza stradale nella provincia di Napoli sono allarmanti: secondo la recente campagna dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, intitolata “#Nonlasciarechesiailtuoultimosorriso! Divertiti responsabilmente!”, si registrano cifre preoccupanti in termini di incidenti, feriti e morti sulle strade.

Sicurezza stradale, il bilancio choc dei carabinieri: 2 morti al mese e 3 feriti al giorno a Napoli e provincia

In soli 365 giorni, dal 1 giugno dell’anno scorso al 1 giugno del 2023, si contano 891 feriti, 959 incidenti e 28 morti. Questi dati allarmano ancora di più se analizzati nel dettaglio: si tratta di 2,3 morti al mese, 2,4 feriti al giorno e 2,6 incidenti al giorno.

Per contrastare questa situazione drammatica, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta principalmente ai giovani. L’obiettivo è quello di far comprendere loro i pericoli della guida in stato di ebbrezza e promuovere scelte responsabili.

La campagna di sensibilizzazione

La campagna si propone di coinvolgere attivamente i cittadini, invitandoli a diffondere il messaggio attraverso i social media, utilizzando gli hashtag #ultimosorriso e #DivertitiResponsabilmente. Inoltre, è stata creata una locandina spietata che mostra gli effetti devastanti dell’alcol alla guida.

Per raggiungere un pubblico ampio, la campagna prevede una serie di iniziative, tra cui eventi educativi, campagne sui social media e collaborazioni con le autorità locali. Saranno organizzate conferenze e simulazioni di guida per illustrare gli effetti dell’alcol sulla capacità di guidare in modo sicuro.

L’abuso di alcol tra i giovani

Un aspetto particolarmente preoccupante riguarda l’abuso di alcol tra i giovani. Secondo i dati del Ministero della Sanità, in Italia l’84% degli adolescenti tra i 15 e i 16 anni fa un uso abituale di alcol, e il 45% ha iniziato a bere a 13 anni o prima. La campagna coinvolgerà anche le scuole, con interventi educativi mirati agli studenti per promuovere comportamenti responsabili sin dalla giovane età.

I carabinieri invitano tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa iniziativa, adottando comportamenti responsabili e non mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. La sicurezza stradale è una responsabilità collettiva, e solo attraverso un’azione congiunta si possono ridurre gli incidenti e salvaguardare le vite.

Il generale Scandone: “La guida responsabile è un dovere e un impegno”

Il generale Enrico Scandone, a capo dei carabinieri di Napoli, sottolinea l’importanza della guida responsabile, rivolgendo un appello principalmente ai giovani affinché si prendano cura della propria sicurezza e di quella degli altri. Gli incidenti stradali causati dall’imprudenza e dall’incoscienza al volante hanno conseguenze tragiche, con la perdita di vite innocenti e il distruzione di famiglie.

Scandone invita i giovani a fare scelte sagge e responsabili, ad utilizzare mezzi alternativi quando non sono in condizioni idonee per guidare e a intervenire se si trovano in situazioni in cui qualcuno è intenzionato a mettersi alla guida in modo pericoloso. La sicurezza stradale deve essere un impegno comune, e solo insieme si può creare un ambiente più sicuro per tutti. La campagna dei carabinieri si propone di diffondere consapevolezza, promuovere comportamenti responsabili e costruire una società in cui ogni persona possa sentirsi al sicuro sulle strade.