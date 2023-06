Finanziato il secondo step del progetto “Castellammare Città Sicura: razionalizzazione ed implementazione della videosorveglianza”: il ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza ha approvato la proposta progettuale del Comune di Castellammare di Stabia, riconoscendo un contributo pari a 250mila euro nell’ambito del Poc (Programma Operativo Complementare) “Legalità” 2014/2020 – Asse 2 – “Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle regioni target”.

“Castellammare Città Sicura”, finanziato il progetto: pronti 250mila euro per la videosorveglianza

Il Comune di Castellammare di Stabia ha ottenuto un importante finanziamento per il progetto “Castellammare Città Sicura”. Il ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza ha approvato la proposta progettuale presentata, riconoscendo un contributo di 250mila euro nell’ambito del Poc (Programma Operativo Complementare) “Legalità” 2014/2020 – Asse 2 – “Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle regioni target”.

I fondi ottenuti saranno destinati all’acquisto e all’installazione di hardware e software a servizio delle Forze dell’Ordine, alle operazioni di scavo e posa in opera di cavidotti in fibra ottica, nonché all’installazione di 40 nuove telecamere per garantire l’osservazione dei punti ritenuti strategici e sensibili del territorio comunale della zona nord-est, in particolare nei quartieri Savorito, Ponte Persica e Cantieri Metallurgici. Questo contribuirà ad incrementare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini residenti in queste aree.

Assicurare la sicurezza generale e la tutela del patrimonio immobiliare

L’obiettivo primario e fondamentale di questo progetto è assicurare la sicurezza generale e la tutela del patrimonio immobiliare, permettendo ai cittadini di fruire degli spazi pubblici con serenità attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza esistente e l’installazione di nuovi punti di osservazione. In particolare, si darà particolare importanza alle vie di accesso e uscita dai quartieri menzionati, al fine di garantire un controllo adeguato e una maggiore sicurezza per tutti i residenti e i visitatori.

Questo finanziamento rappresenta un passo significativo per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella città di Castellammare di Stabia. Il Comune si impegna a utilizzare questi fondi in modo efficiente ed efficace, assicurando un’implementazione rapida e accurata del progetto. La videosorveglianza, insieme ad altre misure di sicurezza, svolge un ruolo cruciale nel mantenimento dell’ordine pubblico e nella prevenzione di attività criminali. Si spera che questa iniziativa possa contribuire a creare una comunità più sicura e protetta per tutti i suoi cittadini.

Francesca Tufano