“Sulla vicenda della Scuola dell’infanzia comunale paritaria ‘G. Carducci’ di Castellammare di Stabia si precisa che non c’è alcuna intenzione di creare disagio ai bimbi e alle loro famiglie in vista del prossimo anno scolastico, tenuto conto dell’impegno profuso dagli uffici di settore per garantire fin qui il regolare svolgimento delle attività”.

Sono queste le parole che si leggono in una nota diffusa dall’Ente di Palazzo Farnese per rassicurare le preoccupazioni da parte dei genitori dopo aver letto, in una determinata delibera della dirigenza, la proposta di una riduzione dei posti disponibili per il prossimo anno scolastico.

Castellammare, vicenda scuola “Carducci”: “Nessuna intenzione di creare disagio”

“Occorre ricordare che la contrazione dell’orario di funzionamento della Scuola dell’infanzia, dallo scorso 13 marzo, con uscita degli alunni alle ore 14, si è resa necessaria per garantire, con il personale in dotazione, lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza e secondo le disposizioni previste dalla normativa regionale.

Il dirigente del settore II-Area Servizi Sociali, servizi al cittadino e alle imprese, Gennaro Izzo, ha sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione la necessità di assunzione di almeno 4 unità, personale docente a tempo determinato, nel periodo settembre 2023- giugno 2024.

“Risorse umane utili a garantire il regolare funzionamento della scuola”

Risorse umane utili a garantire il regolare funzionamento della scuola, il ‘tempo prolungato’ al netto delle assenze di cui agli istituti contrattuali, nonché il “sostegno” degli alunni disabili. Assunzioni che questa Amministrazione formalizzerà, avviando l’iter necessario, ad avvenuta approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Le nuove unità consentiranno di garantire il regolare svolgimento del futuro anno scolastico con la presa in carico dei 110 bambini iscritti fino alle ore 16”.

Francesca Tufano