La Guardia di Finanza celebra con orgoglio i suoi 249 anni: al via le cerimonie commemorative

La Guardia di Finanza celebra con orgoglio i suoi 249 anni di servizio dedicato alla sicurezza finanziaria e al contrasto del crimine economico. Fondata il 5 luglio 1774 da re Vittorio Amedeo III di Savoia, questa forza di polizia italiana si è evoluta nel corso dei secoli, adattandosi ai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici.

La Guardia di Finanza celebra con orgoglio i suoi 249 anni

Le celebrazioni inizieranno alle 9, con una cerimonia commemorativa al Monumento al Finanziere di Largo XXI Aprile a Roma. Il Comandante Generale, il generale Andrea De Gennaro, il Comandante in Seconda e il Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (Anfi) deposeranno una corona di alloro per onorare la memoria dei finanzieri caduti.

Successivamente, alle 9 e 30, l’Autorità di Vertice del Corpo, composta dal Comandante in Seconda, dal Capo di Stato Maggiore e dal Sottocapo di Stato Maggiore, si recherà al Sacrario della Guardia di Finanza nella Caserma Sante Laria di Piazza Armellini per rendere omaggio ai caduti del Corpo. Questo momento di riflessione e gratitudine testimonia il coraggio e il sacrificio di coloro che hanno dato la loro vita per proteggere l’integrità finanziaria dell’Italia.

La dedizione e il prestigio di questa istituzione

Durante l’intera giornata, gli allievi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti avranno l’onore di svolgere il servizio della Guardia d’Onore al Palazzo del Quirinale. La presenza della Guardia di Finanza in uno dei luoghi più importanti del potere politico italiano rappresenta la dedizione e il prestigio di questa istituzione nel garantire la stabilità finanziaria del Paese.

Infine, a partire dalle 18:30, avrà inizio la tradizionale cerimonia militare presso la caserma sede del Comando Generale del Corpo a Roma. Questo momento solenne e spettacolare sarà trasmesso in streaming sul canale ufficiale YouTube della Guardia di Finanza, permettendo a un vasto pubblico di partecipare virtualmente alle celebrazioni.

Conquiste e successi raggiunti dal Corpo nel corso dei secoli

Le celebrazioni del 249esimo anniversario della Guardia di Finanza sono un’occasione per riflettere sulle importanti conquiste e successi raggiunti dal Corpo nel corso dei secoli. La sua presenza costante nel garantire la legalità economica e la lotta contro il crimine finanziario ha reso la Guardia di Finanza una delle forze di polizia più rispettate e efficaci a livello nazionale ed internazionale.

L’impegno e la professionalità dimostrati dalla Guardia di Finanza nel suo lungo percorso sono un esempio di eccellenza e di dedizione al servizio della comunità. Mentre si festeggiano questi 249 anni di storia, è importante riconoscere il ruolo cruciale svolto dalla Guardia di Finanza nel preservare la fiducia dei cittadini nel sistema finanziario e nell’assicurare la prosperità economica del Paese. Auguriamo alla Guardia di Finanza un felice 249º anniversario e un futuro di successi nel perseguire la sua missione di protezione e sicurezza finanziaria per l’Italia.