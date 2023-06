Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 del Comune di Sant’Antimo, ha sospeso il Consiglio comunale.

Contestualmente è stata nominata commissario prefettizio Gabriella D’Orso, viceprefetto, incaricandola della provvisoria gestione dell’ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell’organo consiliare.

Il prefetto ha inoltre nominato Gianluca Orlando, dirigente di II fascia, commissario ad acta per l’approvazione del bilancio di previsione.

Appena undici mesi fa Massimo Buonanno era stato eletto sindaco del comune a Nord di Napoli, oggi è costretto a prendere atto di un fallimento politico causato dalla “scelta di alcuni Consiglieri Comunali, eletti con la maggioranza e poi, di fatto, passati all’opposizione, che hanno votato contro il rendiconto di bilancio, ha decretato la sua mancata approvazione e ha condannato la città ad un nuovo commissariamento prefettizio“.

SERIETÀ E RESPONSABILITÀ: CARATTERISTICHE CHE NON APPARTENGONO A TUTTI!!!

Cari concittadini avrete ormai saputo degli eventi avvenuti ieri durante il Consiglio Comunale, fatti che avranno ripercussioni sulla vita di tutti noi santantimesi.

In questa settimana ho più volte fatto appello a tutti Consiglieri Comunali affinché operassero un atto di responsabilità, approvando il rendiconto di bilancio relativo all’anno 2022, sempre e solo con l’obiettivo per cui ho lavorato nell’ultimo anno e che è stata la stella polare della mia azione amministrativa, ovvero l’interesse supremo della città.

Il grande lavoro fatto in questi mesi, i progetti già approvati e quelli messi in cantiere sono stati malauguratamente stroncati dall’azione personalistica e poco lungimirante di chi ha probabilmente anteposto il soddisfacimento di qualche piccolo interesse personale all’interesse generale della collettività.

In questi undici mesi ho dedicato alla città tutto il mio tempo e la mia passione, per far rinascere economicamente e socialmente una comunità che non si sentiva più tale, un comune, il nostro, che veniva da tre anni di commissariamento, un comune in dissesto finanziario e con una carenza cronica di personale.

La scelta incomprensibile di quattro Consiglieri Comunali che, senza nessuna ragione politica, ma, evidentemente, per capricci personali dettati dall’esuberanza della giovane età, ha condannato la città al commissariamento.

Lasciamo un Comune con un rendiconto di bilancio positivo, con un attivo di più di 6 milioni di euro, grazie ad un’azione di risanamento dei conti che era stata avviata e che adesso è stata, purtroppo, interrotta.

Lasciamo una serie di progettualità approvate e che a breve vedranno la luce, con diversi finanziamenti ottenuti e portati sul territorio e che vedranno la loro realizzazione, mi auspico, quanto prima. Solo per ricordarne qualcuno, abbiamo ottenuto un finanziamento di € 40.000,00 per la ristrutturazione della biblioteca comunale, € 100.000,00 per la copertura del tetto della IST Giuseppe Moscati, € 149.000,00 per l’istallazione di telecamere di videosorveglianza del territorio.

Abbiamo approvato diversi progetti definitivi PNRR che porteranno nei nostri territori più di 8 milioni di euro, di cui €.2.700.000,00 per il Centro Sportivo di via G. Marconi, €.1.000.000,00 per la Casa Comunale, €.500.000 per parchi e giardini comunali, €.800.000,00 per il Quartiere San Vincenzo, €.1.606.740,00 per l’ampliamento dell’Asilo Nido Comunale, €.1.829.540,00 per la costruzione della scuola dell’infazia Don Milani, progetti che ora saranno sviluppati dagli uffici competenti.

Abbiamo sottoscritto, dopo anni di attesa, la costituzione dell’Azienda Consortile Ambito 17.

Abbiamo provveduto ad approvare il preliminare del PUC, Piano Urbanistico Comunale, il cui precedente era addirittura risalente agli anni ‘70.

Ancora, abbiamo finalmente, dopo dieci anni di immobilismo, approvato la variazione del piano regolatore cimiteriale, con la realizzazione di 608 loculi per la tumulazione e di 456 colombaie per il ricovero delle ceneri.

Abbiamo predisposto l’apertura pomeridiana del Cimitero e della Villa Comunale del Rio, villa che, misteriosamente, i Commissari avevano deciso di lasciare chiusa nei fine settimana. L’Amministrazione, invece, si è impegnata per riaprirla tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, così che ridiventasse al servizio dei bambini, anche organizzandovi diversi eventi, di concerto con le associazioni locali. È stato un anno di rinascita per la vita santantimese, con la riapertura dei parchi pubblici, come la Villa Falcone Borsellino, e l’oganizzazione di diversi eventi, come il cartellone degli eventi di quest’estate 2023, che si chiuderà con il concerto del rapper Clementino.

Restano ancora tante cose da fare, progetti che abbiamo iniziato e che speriamo che i Commissari non ci faranno perdere, come i lavori di riqualificazione di via Aldo Moro, via Petrarca, Via Di Vittorio e di via Dante, per un finanziamento di €.5.000.000,00, la realizzazione della mensa dell’IC Romeo-Cammisa in Via Di Giacomo che avrebbe portato ulteriori €.710,161,00, i lavori di costruzione dei sottoservizi e della strada di Via Vergara, la messa in sicurezza di Via Giannangeli, la bonifica e la destinazione del Bosco di Capezza, l’esternalizzazione del servizio di riscossione tributi.

Il mio rammarico è solo quello di non aver potuto continuare quell’azione di rinnovamento e di cambiamento della città, che era stata intrapresa dall’Amministrazione e alla quale i cittadini avevano dato la loro fiducia un anno fa, ma, in ogni caso, il mio impegno politico andrà avanti.

Ringrazio tutti gli assessori ed i Consiglieri Comunali che hanno camminato e lavorato lealmente insieme a me. Ringrazio i cittadini che hanno manifestato in questi mesi e in queste ore la loro vicinanza, la loro solidarietà, il loro affetto e loro incoraggiamento. Ringrazio tutti dipendenti comunali che hanno collaborato con l’Amministrazione e ci hanno permesso di raggiungere degli obiettivi.

Faccio il mio in bocca al lupo alla città e ai cittadini tutti.