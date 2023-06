Nella splendida cornice del meraviglioso impianto del Nicola Pietrangeli del Foro Italico cala il sipario sull’Edizione 2023 del World Taekwondo Grand Prix, del Kim & Liù torneo internazionale per ragazzi e della prestigiosa edizione The Olympic Dream Cup 2023. Sei giorni all’insegna del taekwondo che ha visto protagonisti i più prestigiosi atleti del mondo. Un evento internazionale organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo voluto fortemente dal presidente federale Angelo Cito.

Ancora un podio nazionale per il campione italiano (e stabiese) Angelo Longobardi alla Dream Cup 2023

A chiudere la manifestazione è stata la Coppa Italia per che ha visto tutte le Regioni Italiane schierare sul tatami i migliori atleti del proprio territorio che si sono dati battaglia per conquistare un prestigioso posto sul podio nazionale. Brillante la prestazione del Campione Italiano Cadetti, Angelo Longobardi, che continua la sua corsa nel panorama nazionale ed internazionale conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella Coppa Italia per regioni.

Al Foro Italico Angelo ha rappresentato i colori della Campania nella categoria – 55 kg. Junior, il campione stabiese, guidato dal Maestro Roberto Longobardi, peraltro suo fratello, ha vinto due combattimenti per 2 round a zero, contro il Piemonte e il Trentino Alto Adige dominando con un secco punteggio tutti i round. L’ultimo incontro a dir poco spettacolare, di alto spessore tecnico, ha visto il campione campano vincere con un netto ko tecnico sull’atleta del Trentino.

A fermare la corsa di Angelo Longobardi per la finale sono state le pessime condizioni atmosferiche dovute ad un temporale improvviso che ha costretto gli organizzatori a sospendere la gara temporaneamente. Questo atleta dalle doti tecniche straordinarie nell’arco di pochi mesi si è laureato Campione Italiano cadetti, ha conquistato un podio nel campionato italiano Junior e nella precedente edizione della Coppa Italia sempre con la rappresentativa campana e ancora oggi ha conquistato nuovamente un bronzo in Coppa Italia confermandosi uno degli atleti più forti d’Italia nella categoria – 55 kg. Junior.

Un grande plauso va alla Campania guidata dal presidente Domenico Laezza e a tutti i tecnici che hanno condotto la Campania al secondo posto della classifica finale. Il Foro Italico ancora una volta grazie al presidente della Federazione Italiana di Taekwondo, Angelo Cito. Si è reso protagonista mondiale, con lo svolgimento del Grand Prix 2023 che ha visto i campioni di taekwondo di tutto il mondo sfidarsi per cercare di conquistare i punti necessari per la qualificazione delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ottima la prestazione dei piccoli atleti stabiesi dell’Acsd Stabiae Prana-Ki, che hanno partecipato al torneo internazionale Kim & Liù. L’atleta Beniamino del Gaudio nonostante una splendida prestazione si ferma ai piedi del podio mentre Luisa Onorato anche lei, alla sua prima esperienza internazionale, ha conquistato una medaglia d’argento sotta la guida esperta del maestro Roberto Longobardi coach internazionale, cintura nera IV Dan.