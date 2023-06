Boscoreale. Carta Solidale, l’assessore Miccio: “Misura di valore sociale e opportunità per i commercianti”

Boscoreale, “La Carta solidale per gli acquisti è una misura di grande valore sociale, che permetterà a 1.540 famiglie di beneficiare una tantum di 382 euro per acquisti di beni di prima necessità, ma allo stesso tempo rappresenta un’opportunità anche per gli esercizi commerciali.

Boscoreale. Carta Solidale

L’attuale economia locale e le mutevoli dinamiche di mercato impongono una attenta e puntuale revisione delle strategie di sviluppo economico della rete commerciale boschese.

Queste strategie devono necessariamente evolversi per adattarsi al nuovo contesto competitivo, caratterizzato da una forte volatilità della domanda e da cambiamenti repentini e difficilmente prevedibili.

L’assessore Miccio: “Misura di valore sociale e opportunità per i commercianti”

In tale ambito, gli incentivi di natura economica e fiscale giocano sicuramente un ruolo importante, pertanto si invitano i commercianti ad aderire a questa interessante iniziativa in modo che i cittadini possano ricominciare a spendere nella rete commerciale boschese”.

È quanto dichiara in una nota Liberata Miccio, assessore con delega al Commercio del Comune. I commercianti che intendono aderire all’iniziativa possono farlo compilando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Boscoreale.