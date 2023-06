Canoa: Conclusa a Meta la Prima tappa del Trofeo due Golfi 2023

Domenica scorsa, 18 giugno, si è conclusa la Prima tappa del Trofeo due Golfi 2023. La gara di Surfski, Kayak da mare e Paracanoa, organizzata dal Circolo Nautico Marina di Alimuri e denominata anche VII Coppa Città di Meta, ha visto la partecipazione di diverse società campane per le seguenti categorie: Esordienti, Under 14, Under 18, Senior, Master 1, Master 2, Over.

La manifestazione promozionale si è disputata nelle acque antistanti il porto di Meta nei pressi della sede nautica del Circolo Nautico Marina di Alimuri (presso il molo). Le categorie Esordienti e Under 14 hanno gareggiato su un percorso di circa 2.000 metri, mentre le altre categorie hanno svolto la loro competizione su una distanza di circa 6.000 metri. Sono stati premiati i primi tre classificati di ogni categoria, da annotare che al miglior tempo assoluto è stata assegnata la settima edizione della Coppa Città di Meta. Va detto inoltre che sul Bando di gara della prima tappa del Trofeo 2 Golfi 2023, presentata dal Circolo organizzatore, figurano anche gli stemmi del Comune di Meta e della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Davvero belle le medaglie di questa edizione! I premi erano lavorati ad hoc per il trofeo, infatti gli atleti non hanno ricevuto i classici riconoscimenti dipinti in oro, argento e bronzo, ma dei medaglioni in terracotta e/o ceramica, appositamente dipinti a mano, decorati e messi a disposizione dal Circolo Nautico che ha reso possibile l’evento.

Presente a Meta anche la Lega Navale Italiana, sez. di Castellammare di Stabia, con i suoi atleti, impegnati nella specialità del Kayak da mare. Il gruppo atletico della società stabiese ha partecipato all’evento sportivo, attraverso prove convincenti, conquistando ben 6 medaglie: due ori, due argenti e due bronzi. Va ricordato che la seconda tappa del Trofeo due Golfi 2023 si disputerà proprio nella Città delle Acque, appunto Castellammare di Stabia, nei primi giorni del mese di ottobre.

I canoisti, guidati dal tecnico FICK Orazio Manzo, si classificano così a fine giornata: negli Esordienti Domenico Ippolito si posiziona al 2° posto, Lorenzo Cosenza al terzo posto ex aequo. Per gli Under 14 Umberto Giordano arriva in 2° posizione. Partenza unica invece per tutte le altre categorie nei 6.000 metri, l’Under 18 Luca Frino giunge al 3° posto. l’Over Vincenzo Di Palo è 1° classificato, mentre il Master 2 Orazio Manzo conclude in 1° posizione, primo tra tutti i Kayak da mare e raccogliendo il terzo tempo assoluto del Trofeo. (Le foto pubblicate dal Comitato Regionale FICK Campania). (Le foto pubblicate dalla Lega Navale Italiana di Castellammare di Stabia).

I risultati della altre società verranno pubblicati quando disponibili dalla Federazione.