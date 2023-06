Quando, circa un anno fa, i Coldplay hanno annunciato ufficialmente la loro esibizione allo stadio “Maradona” di Napoli come tappa del loro nuovo tour “Music of the Spheres”, si è scatenata una corsa frenetica per accaparrarsi un biglietto, tanto che in meno di due ore il concerto è risultato sold out.

I Coldplay incantano Napoli: Chris Martin e la sua versione di “Napule è” di Pino Daniele

L’attesissima performance della band britannica composta da Chris Martin (voce e frontman), Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion era molto attesa, poiché Napoli non era stata coinvolta in eventi internazionali del genere da molto tempo. La scelta dei Coldplay di includere la città come tappa del loro tour è un ulteriore segno del percorso che vede Napoli affermarsi come una delle grandi capitali della cultura e dello spettacolo. La città sta vivendo sicuramente il suo momento migliore nel terzo millennio, con sold out di turisti durante le festività, la vittoria dello scudetto e grandi eventi internazionali.

Per il primo concerto dei Coldplay, tenutosi il 21 giugno, i fan si sono accampati all’esterno dello stadio Maradona sin dalle prime ore del mattino. Sotto il sole cocente, con gli idranti dei vigili del fuoco a rinfrescare occasionalmente la folla e qualcuno che si esibiva improvvisando, l’attesa per i Coldplay aumentava sempre di più.

Lo spettacolo è iniziato intorno alle 19 con l’esibizione della cantante italo-palestinese Laila Al Habash, seguita dal gruppo scozzese Chvrches, che hanno scaldato ulteriormente il pubblico. Tuttavia, l’apparizione tra il pubblico di Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, ha contribuito forse ancor di più all’entusiasmo generale. Successivamente sono stati proiettati dei filmati a tema ambientale, un argomento a cui i Coldplay tengono molto. Infine, intorno alle 21 e 30, accompagnati da una pioggia di coriandoli di carta riciclata, i Coldplay hanno fatto il loro ingresso e cantarono “Higher Power”, uno dei successi del loro ultimo album. Lo stadio è rimasto estasiato dai colori e dalla scenografia dell’esibizione.

Una serata indimenticabile

Hanno seguito poi “Adventure of a Lifetime”, con grandi palloni lanciati tra il pubblico, e il grande successo del passato “Viva la Vida”, che hanno fatto gridare l’intero stadio Maradona. Chris Martin ha invitato poi un fan sul palco per cantare insieme a lui e il ragazzo, visibilmente emozionato all’inizio, hanno salutato il pubblico con un “Forza Napoli”. Successivamente, lo stadio si è tuffato nel colore giallo per “Yellow”.

Prima di eseguire “A Sky Full of Stars”, Chris Martin ha chiesto al pubblico di spegnere i cellulari e di godersi appieno quel momento, per inciderlo profondamente nella memoria e nel cuore. È stato un momento molto toccante ed emozionante, con i Coldplay che hanno omaggiato Napoli, congratulandosi prima per la vittoria dello scudetto e poi cantando “Napule è” del mai dimenticato Pino Daniele. Verso le 23:30 il concerto si è concluso con “Biutyful”, uno dei loro ultimi grandi successi. È stata una serata unica e coloro che hanno avuto la fortuna di esserci presente la ricorderanno per tutta la vita.

Michele Mercurio