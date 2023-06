Eic, Distretto Napoli Città: sì all’adozione del Piano d’Ambito

Eic (il Comitato Esecutivo) guidato dal Presidente Luca Mascolo ha adottato il Piano d’Ambito relativo al Distretto di Napoli Città.

Eic, Distretto Napoli Città

Il prezioso strumento di pianificazione rappresenta il cardine sul quale è costruito il servizio idrico integrato nella Città di Napoli.

Il lavoro è costituito da una meticolosa ricognizione dello stato in cui versano le infrastrutture nel territorio di competenza, dal programma degli interventi, dal modello di gestione e dal piano economico finanziario.

L’Esecutivo ha accolto all’unanimità quanto deliberato dal Consiglio di Distretto guidato dal Coordinatore Francesco Pirozzi confermando che la gestione del servizio sarà interamente pubblica ed affidata all’azienda ABC con la quale il 31 ottobre è stata sottoscritta la “Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato” e che gestirà quindi anche i servizi di fognatura e di depurazione oltre a quello acquedottistico.

Il Piano è dotato del rapporto ambientale, necessario per il prosieguo della procedura e per l’ottenimento della Valutazione Ambientale Strategica da parte della Regione Campania. Dopo il via libera di Palazzo Santa Lucia il Piano è sottoposto alla definitiva approvazione del Consiglio di Distretto e alla successiva ratifica del Comitato Esecutivo.

Gli investimenti previsti per risolvere, in un arco temporale trentennale, le criticità di servizio sulle opere esistenti, sulle nuove opere e su quelle gestionali è di € 1.304.576.000, che corrispondono a 1.360 euro per abitante.

Sì all’adozione del Piano d’Ambito

«Con l’adozione del prezioso strumento di pianificazione anche il Distretto Napoli Città è pronto a raccogliere la sfida per lo sviluppo del servizio idrico integrato moderno, efficiente, economico e sostenibile a Napoli Città. Ringrazio il Coordinatore Francesco Pirozzi ed il Consiglio di Distretto per l’ottimo lavoro svolto».

Ha dichiarato il Presidente Luca Mascolo al termine della seduta.

«L’adozione del Piano d’Ambito di Distretto rappresenta un deciso passo avanti nel percorso intrapreso dal Consiglio di Distretto di Napoli Città per ottimizzare la gestione della risorsa nella città di Napoli».

Ha aggiunto il Coordinatore del Distretto Francesco Pirozzi. «Nel documento, oltre alla puntuale ricognizione dello stato in cui versano le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato ed al piano economico finanziario, sono sistematizzati gli interventi necessari a raggiungere uno standard moderno ed efficiente nella gestione del servizio, garantendo ad Abc le condizioni ottimali per svolgere al meglio il suo ruolo».