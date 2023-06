La vignetta riproduce una veduta aerea dell’arrivo a Genova della tappa finale della regata oceanica con la barca a vela in navigazione dell’Austrian Ocean Racing – Team Genova

Poste Italiane comunica che oggi 22 giugno 2023 è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport”, dedicato a The Ocean Race, relativo al valore della tariffa B zona 3 pari a 3,10€.

La tiratura è di trecentocinquantamiladieci esemplari su fogli da quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto a cura di Patrizia Andriani e Giorgia Zucchi.

La vignetta riproduce una veduta aerea dell’arrivo a Genova della tappa finale della regata oceanica con la barca a vela in navigazione dell’Austrian Ocean Racing – Team Genova. Sullo sfondo si staglia lo skyline del capoluogo ligure. Sulla composizione campeggia il logo di The Ocean Race Genova The Grand Finale 2022-23.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 3”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Genova.

Realizzata per l’occasione anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli. All’interno anche un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 30€.