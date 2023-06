Natale e Pasqua si erano trasformate in periodi di paura e oppressione per i piccoli negozi di Torre Annunziata. Il clan di camorra Gallo – Cavalieri, da tempo considerato una presenza minacciosa nella zona, ha continuato a perpetrare estorsioni ai danni dei commercianti e degli imprenditori locali, senza risparmiare neppure le festività religiose più importanti.

Estorsioni a Pasqua e Natale a Torre Annunziata, sgominato il clan Gallo – Cavalieri: 11 indagati

La situazione era così grave che persino il nuovo reggente del clan si muoveva armato, temendo possibili ritorsioni da parte dei rivali. Questo fatto non è passato inosservato alle forze dell’ordine, in particolare al Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata dei carabinieri, che ha condotto una serie di indagini approfondite. Grazie a queste indagini, la Direzione distrettuale Antimafia di Napoli ha emesso urgentemente un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di undici persone ritenute coinvolte in modo significativo nella gerarchia del clan Gallo – Cavalieri fin dal 2019.

Oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito il decreto di fermo e sono stati arrestati otto uomini e tre donne. Le accuse mosse nei loro confronti sono gravissime e includono associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione e detenzione illegale di armi. Ora spetta al giudice per le indagini preliminari convalidare le accuse. Una folla di familiari degli indagati si è radunata fuori dalla caserma dei carabinieri di via Dei Mille, in attesa di vedere gli arrestati condotti in carcere.

La lotta contro il crimine organizzato e la criminalità mafiosa

Questa importante operazione dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il crimine organizzato e la criminalità mafiosa. Grazie alle indagini condotte con determinazione e alla collaborazione tra le diverse istituzioni, è stato possibile porre fine all’oppressione subita dai piccoli negozi e riportare una maggiore sicurezza e tranquillità nella comunità locale. Tuttavia, è fondamentale rimanere vigili e pronti a contrastare ogni forma di criminalità, affinché situazioni come queste non si ripetano in futuro.

Gli indagati: