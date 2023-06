Nel quartiere napoletano di Poggioreale, un uomo di 53 anni è stato ferito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco. L’episodio si è verificato intorno alle 20 di ieri sera, mentre l’uomo si trovava in piazza Francesco Coppola. Prontamente soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare.

Ferito da un proiettile vagante: 10 giorni di prognosi

I Carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti presso l’ospedale di Ponticelli per verificare quanto accaduto e far partire le indagini.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, sembra che l’uomo sia stato ferito da un colpo vagante. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, ha riportato una ferita d’arma da fuoco al terzo medio laterale della coscia destra. I medici hanno stabilito una prognosi di 10 giorni e l’uomo è stato dimesso con tale indicazione.

I Carabinieri indagano sulla sparatoria per individuare i responsabili

Sul luogo del ferimento sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato un’indagine per ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto. Gli agenti della compagnia di Napoli Poggioreale stanno lavorando per identificare le circostanze esatte dell’esplosione del colpo d’arma da fuoco e per individuare eventuali responsabili.

La situazione è ancora in fase di sviluppo e ulteriori dettagli emergeranno una volta completate le indagini delle autorità competenti.