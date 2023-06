La bella stagione ha iniziato a bussare alle nostre porte e possiamo finalmente metterci a pensare seriamente a dove trascorrere le vacanze estive; se non siete fra coloro che non rinuncerebbero mai a una vacanza in una località balneare, ma, al contrario, sognate una vacanza relax in un luogo circondato da splendide vette e immense distese di prati e verdi boschi, allora vi suggeriamo noi dove prenotare il vostro soggiorno, all’Erlebnisort Gassenhof, splendido hotel in Val Ridanna, per la precisione a Racines, il “Comune delle tre valli” (abbraccia infatti la Val Racines, la Val Ridanna e la Val di Giovo), a poco più di 10 km dalla bellissima città di Vipiteno.

L’hotel Gassenhof ha tutto quanto si può desiderare per una vacanza estiva all’insegna del relax assoluto: vari tipi di sauna (finlandese, Gratznhaus, della grappa, dell’albero ecc.), bagno turco, cabina a raggi infrarossi, vasca fredda, diverse zone relax, pioggia tropicale, docce esperienziali di vario tipo, stube tirolese con letti di fieno ecc.

Non manca ovviamente una piscina coperta dotata di una cascata e di un sistema per il nuoto controcorrente nella quale potranno divertirsi anche i bambini.

Inoltre, chi vuole rimettersi in forma perché si sente un po’ “arrugginito” può utilizzare l’attrezzatissima sala fitness in cui sono a disposizione vari tipi di attrezzature fra cui tapis roulant, bici per lo spinning, cross trainer ecc. È anche possible praticare lo yoga nell’apposita sala.

Godiamoci la Val Ridanna!

L’hotel Gassenhof è a breve distanza da Vipiteno (sono sufficienti 10 minuti in auto) e quindi è decisamente consigliabile fare una gita nella città di Vipiteno; se non l’avete mai vista, scoprirete il suo meraviglioso centro storico; potete percorrere Via Città Nuova e Via Città Vecchia e ammirare le case con le bellissime facciate e le insegne in ferro battuto. Camminando vi troverete davanti agli occhi la Torre delle Dodici, vero e proprio simbolo di Vipiteno; passata la torre vi ritroverete in Piazza Città dove, durante i mesi più freddi, si tiene il celeberrimo mercatino di Natale. Consigliata è anche una visita al museo civico e al museo Multscher ospitati nel bell’edificio Commenda dell’Ordine Teutonico.

Merita una visita anche il Castel Wolfsthurn che svetta maestoso in una collina sopra Mareta, una frazione del comune di Racines; noto anche come Castel Mareta, è un castello in stile barocco che ospita un museo dedicato alla caccia e alla pesca. Se volete, potete raggiungere il castello percorrendo un apposito itinerario tematico.

La Val Ridanna offre tantissimo anche a chi ama le escursioni; se volete farne una davvero rilassante e piuttosto facile dovete provare il “Sentiero delle malghe di Racines”; si tratta di un percorso la cui partenza è ubicata sulla strada del Passo Giovo e, attraverso scenari che definire splendidi è riduttivo, conduce alla visita di ben 7 malghe. Una volta arrivati all’ultima malga (Klammalm) potete prendere il sentiero 12 che vi condurrà all’incantevole borgo di Vallettina. Per tornare al punto di partenza si può utilizzare la comoda cabinovia Racines-Giovo.

Una tappa sicuramente interessantissima quando si soggiorna in Val Ridanna è il Museo Provinciale delle Miniere che si trova molto vicino all’Hotel Gassenhof (pochi minuti di auto), per la precisione a Masseria; la sede della Val Ridanna è aperta da aprile e offre un programma vario e particolarmente interessante e che mostra fra le altre cose le sfide che i minatori dovevano affrontare giornalmente. Del resto è qui che si trovava la miniera situata più in alto di tutta Europa.

Terminate le vostre gite potrete rientrare nel vostro magnifico hotel e rilassarvi nel mondo saune oppure in piscina o nelle varie sale relax. Arrivata l’ora di cena potrete infine degustare le squisitezze dalla cucina altoatesina.