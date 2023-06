Campionato Poetry, si terrà stasera nella città di Napoli alle 18.00 la semifinale del Campionato regionale di poesia performativa organizzato da Caspar Campania Slam Poetry.

Sei poeti si sfideranno a colpi di versi, esibendosi dai balconi del Vicolo della cultura, in via Montesilvano 4/5, mentre il pubblico potrà ascoltare le esibizioni in filodiffusione.

Questi i nomi dei semifinalisti che lotteranno per arrivare all’agognata finale, che si terrà nella città di Salerno il 29 luglio:

Emanuele D’Errico, Stella Iasiello, Roberta Fonderico, Melania Mollo, Nicola Barbato, Antonio Di Lorenzo.

Campionato Poetry Slam dai balconi del Rione Sanità a Napoli

A decretare i vincitori sarà il pubblico presente, che potrà esprimere il proprio gradimento delle esibizioni secondo le regole canoniche del Poetry Slam, un format che ha sempre più successo in tutto lo stivale.

Ed è particolarmente amato in Campania per la sua formula divertente e aggregativa.

L’evento nasce da una collaborazione tra Caspar e Putéca Celidònia, collettivo artistico che ha preso in gestione due beni confiscati alla camorra nel Rione Sanità, promotore del format il Vicolo della cultura.

“Via Montesilvano è il vicolo in cui viviamo e che è diventato un format, un palcoscenico a cielo aperto.

Personalmente, da quando ho conosciuto la Slam Poetry, oltre ad appassionarmene, ho immaginato la voce della Poesia, in un quartiere in difficoltà dal punto di vista culturale, regalata ai bambini e alle ‌persone del quartiere, dai balconi della Sanità”, commenta il presidente dell’associazione Putéca Celidònia.

Evento gratuito.

‌Evento Facebook: https://fb.me/e/eVjnhGZYY