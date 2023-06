Un tragico incidente stradale, poco prima dell’alba a Napoli, è costato la vita ad un uomo di quarantadue anni originario dello Sri Lanka. La vittima viaggiava come passeggero posteriore in un’auto guidata da un ventottenne. L’incidente è avvenuto lungo via Capodimonte, in direzione dell’ingresso della tangenziale. All’altezza della Basilica, il conducente ha perso il controllo del veicolo, presumibilmente a causa della forte velocità, e si è schiantato contro un palo di sostegno della rete di alimentazione dei filobus.

Il violento impatto ha causato la morte sul colpo dell’uomo, il quale, purtroppo, non indossava la cintura di sicurezza. Fortunatamente, il conducente e l’altro passeggero sono stati protetti dall’apertura degli airbag, che hanno evitato lesioni gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i medici del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. La Polizia Locale di Napoli si è occupata dei rilievi dell’incidente e ha avviato un’indagine sul conducente per determinare l’eventuale uso di alcol o droghe al momento dell’incidente. I risultati degli esami sono attualmente in attesa.

Il conducente, responsabile dell’incidente, è stato denunciato per omicidio stradale, un reato molto grave che potrebbe comportare serie conseguenze legali.

Questo tragico incidente sottolinea l’importanza di guidare in modo sicuro e rispettare le norme del codice della strada. La sicurezza dei passeggeri è fondamentale, e l’uso delle cinture di sicurezza è un requisito essenziale per ridurre il rischio di lesioni o perdite di vite umane in caso di incidenti automobilistici.