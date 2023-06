Rubano e-bike a Piano di Sorrento. Arrestata una coppia di ladri napoletani in trasferta

A Piano di Sorrento i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia sorrentina hanno arrestato per furto di bici elettrica due persone, un uomo e una donna, già noti alle forze dell’ordine e provenienti da Napoli. I due arrestati sono Andrea Parmeggiani, di anni 46 e la 43enne Fortuna Lubrano.

Mancavano pochi minuti alle 2:00, quando la gazzella nota i due a via Legittimo. I due stavano ancora smontando la ruota della e-bike quando i militari li hanno bloccati. La bici che avevano rubato non entrava nell’auto in cui viaggiavano e avevano pensato bene di smontarla.

I successivi accertamenti hanno poi dimostrato che i due avevano poco prima rubato la bici elettrica, custodita all’interno di un garage nel quale erano entrati forzando la serratura.

Tornando all’auto, una Opel Agila, i carabinieri hanno appurato che erano state apposte delle targhe di copertura cessate dalla circolazione. L’auto, infatti, è risultata rubata lo scorso 17 giugno a Napoli. Per questo motivo i due ladri sono stati denunciati anche per ricettazione.

Nell’auto, sottoposta a sequestro sono stati rinvenuti attrezzi per lo scasso. Gli arrestati sono in attesa di giudizio mentre l’e-bike è stata restituita alla legittima proprietaria.