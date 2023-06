Sulla Strada Panoramica del Vesuvio, nel Comune di Terzigno, si è verificato un violento scontro frontale che ha causato un bilancio drammatico. Un uomo di 67 anni, Antonio De Falco, ha perso la vita nell’incidente, mentre la moglie è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Fortunatamente, la donna alla guida dell’altra macchina coinvolta e il bambino che era con lei sono stati feriti ma non sono in pericolo di vita.

Tremendo impatto sulla Strada Panoramica del Vesuvio

L’incidente mortale si è verificato sul territorio di Terzigno, scatenando immediatamente l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torre Annunziata. Al momento, la dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire, ma coinvolge una Fiat Punto, guidata da De Falco, e una Fiat Station Wagon.

Muore un 67enne di Saviano

L’intera comunità locale è stata colpita da questa tragedia, mentre la famiglia di Antonio De Falco affronta un dolore inimmaginabile per la perdita del loro caro. La moglie, attualmente ricoverata in ospedale, sta lottando per riprendersi dalle gravi lesioni riportate nell’incidente. La donna alla guida dell’altra vettura coinvolta e il bambino stanno affrontando un periodo di guarigione, sperando di riprendersi completamente da questa terribile esperienza.