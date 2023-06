Juve Stabia, arrivano direttore tecnico e allenatore

Dopo aver regolarizzato l’iscrizione al prossimo campionato di serie C, la Juve Stabia ha provveduto alla scelta del nuovo direttore tecnico e del nuovo allenatore.

Per la Juve Stabia arrivano il direttore tecnico Lovisa e l’allenatore Pagliuca

Come direttore tecnico, il presidente Langella ha individuato in Matteo Lovisa la risorsa a cui affidare l’incarico di direttore dell’area tecnica della Juve Stabia. Lovisa ha 27 anni e fino alla scorsa stagione ha lavorato con il Pordenone Calcio. Nel 2018/2019 ha vinto il campionato di serie C ottenendo la promozione in B. Nel 2019/2020 ha conquistato la semifinale playoff con i ramarri nel torneo di serie B. Quest’anno il Pordenone è arrivato secondo nel girone A di di serie C ed e’ stato poi eliminato nei playoff. (VIDEO DELLA PRESENTAZIONE MATTEO LOVISA).

In qualità di allenatore è stato ingaggiato Guido Pagliuca, classe 1976, che lo scorso anno ha allenato il Siena in C. Il trainer toscano ha altresì maturato altre esperienze con Lucchese, Pianese, Ghivizzano, Imolese e Gavorrano. Da giocatore il suo ruolo era quello del difensore. Il modulo che usualmente adotta da allenatore è il 4-3-1-2.

Preparazione del campionato e ritiro

Il prossimo campionato di serie C prenderà il via domenica 27 agosto, mentre domenica 20 agosto ci sarà l’inizio della Coppa Italia. La Juve Stabia andrà in ritiro in Abruzzo dal 22 luglio nella località di Alfedena nell’Alto Sangro. Inoltre dal primo luglio inizierà la sessione di calciomercato che vedrà protagonista la società gialloblu’ nella campagna di rafforzamento.

Domenico Ferraro