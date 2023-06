Zalando Privé, l’outlet online in cui fare shopping

Ci sono un sacco di buoni motivi per cui vale la pena di iniziare a fare acquisti in questo outlet online, che permette di ottenere un risparmio significativo sulle grandi marche

Avete mai sentito parlare di Zalando Privé? Si tratta di uno shopping club davvero esclusivo: gestito da Zalando, e uno dei più celebri in tutta Europa, e offre agli utenti iscritti la possibilità di comprare vestiti e accessori di brand importanti a un prezzo molto conveniente. Ci sono un sacco di buoni motivi per cui vale la pena di iniziare a fare acquisti in questo outlet online, che permette di ottenere un risparmio significativo sulle grandi marche, ma anche di scoprire trend e capi nuovi in virtù dei canali ufficiali dello shopping club.

Come iniziare a fare acquisti

Iniziare a far shopping risparmiando è davvero semplice, a maggior ragione nel caso in cui si abbiano a disposizione uno o più codici sconto Zalando Privé. La possibilità di risparmiare è di certo il punto di forza di tale outlet online, che consente di comprare articoli di qualità e prodotti provenienti dai marchi di maggior prestigio, ottenendo fino al 75% del risparmio rispetto all’importo del prezzo di listino. Su Zalando Privé tutti i giorni sono disponibili promozioni che riguardano marchi di lusso e famosi: ciò che serve per integrare nel proprio guardaroba accessori e indumenti firmati senza prosciugare il proprio conto corrente.

I canali social di Zalando Privé

Zalando Privé dimostra di prendersi cura dei propri clienti mettendo a disposizione non solo un sito web completo in ogni sua parte, ma anche un’app davvero facile da gestire e utilizzare. Al di là del risparmio, un altro aspetto positivo di questo outlet online va individuato nei canali social, dove i clienti hanno la possibilità di esprimere le proprie idee e di condividere i propri spunti di stile. Si può utilizzare un hashtag specifico, quando si fa shopping, in modo da comparire nella pagina Instagram del marchio.

Il reso gratuito

Il reso su Zalando Privé è sempre gratuito. Non c’è niente di cui preoccuparsi, quindi, se ci si rende conto di avere ordinato delle calzature o una camicia di una taglia non adatta. Ma può anche capitare di accorgersi che i prodotti acquistati e ricevuti sono diversi rispetto a quel che ci si aspettava. Anche in questo caso nessun problema, visto che Zalando Privé consente di restituire, in maniera completamente gratuita, gli articoli che non si è interessati a tenere. Per di più se si rimandano indietro tutti gli articoli comprati si ha diritto a vedersi rimborsate le spese di spedizione. Come dire: gli acquisti sbagliati non devono più fare paura. Il reso può essere effettuato entro i 31 giorni successivi alla data di consegna.

Come conoscere le nuove offerte attive

Zalando Privé consente agli utenti iscritti di essere costantemente informati a proposito delle offerte in arrivo e di quelle ancora in corso. Un’occasione da non lasciarsi scappare per non correre il pericolo di lasciarsi sfuggire dei prodotti che potrebbero essere perfetti, per di più a un prezzo molto conveniente. Ecco, quindi, un’altra buona ragione per cominciare a far shopping attraverso l’outlet di Zalando. Già, ma che cosa si deve fare per rimanere sempre informati? Semplice: è sufficiente registrarsi alla newsletter, ovviamente in maniera del tutto gratuita.

Come funziona Zalando Privé

La registrazione allo shopping club di Zalando Privé è gratuita e prevede una procedura molto semplice: una volta completata, permette di accedere a offerte giornaliere che sarebbe un delitto lasciarsi scappare. Un aspetto che è opportuno mettere in evidenza a proposito del catalogo di questo outlet è che non è fisso. Esso, infatti, varia nel corso del tempo, dal momento che tutte le promozioni hanno una durata limitata. Ecco perché conviene tenere sotto controllo il sito o l’app in maniera costante. Si possono trovare in offerta non solo capi di abbigliamento, ma anche prodotti per la casa e accessori di vario tipo.

Perché lo shopping su Zalando Privé è esclusivo

Dopo che un certo prodotti è esaurito, ordinarlo di nuovo non è possibile, proprio perché le scorte sono limitate. Questo è un altro degli aspetti per i quali lo shopping effettuato su questo outlet online si rivela ancora più vantaggioso ed esclusivo. Ogni giorno il numero di promozioni a disposizione va da un minimo di tre a un massimo di cinque; cominciano alle sette del mattino (o, nel fine settimana, alle otto).