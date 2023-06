È purtroppo venuto a mancare Nerone, il cane amato e adottato dagli abitanti di Castellammare di Stabia. Gli stabiesi lo avevano affettuosamente soprannominato “sindaco” di Castellammare, con tanto di targhetta al collo. è stato dato dall’associazione “Sos Stabia”.

Castellammare, è morto il cane Nerone: era stato eletto “sindaco” dai cittadini.

L’associazione “Sos Stabia”, insieme ad altri cittadini e a gruppi di amanti degli animali, aveva fornito assistenza a Nerone negli ultimi tempi. I volontari si erano adoperati per riportarlo nella villa comunale di Castellammare e nei luoghi che tanto amava sin da quando viveva nella casa del dottor Antonio Coppola, che si era preso cura di lui dopo l’intervento dell’Asl Napoli 3 Sud.

Il triste annuncio dell’associazione “Sos Stabia”

Nonostante avesse affrontato numerosi problemi di salute negli ultimi anni, tra cui un tumore alla bocca, Nerone continuava a frequentare il lungomare, il centro cittadino e ad apprezzare la compagnia delle persone, proprio come faceva quando seguiva ogni evento e manifestazione. Sono divenute celebri sul web le foto che lo immortalavano al fianco degli operai e dei lavoratori che manifestavano negli più “caldi” della crisi occupazionale.

“Ieri sera è venuto a mancare Nerone. Nonostante la sua età avanzata, la sua scomparsa ci ha colto di sorpresa. Non eravamo pronti per questo momento“, hanno dichiarato i responsabili dell’associazione. La storia di Nerone è un esempio di quanto un animale possa lasciare un’impronta indelebile nei cuori delle persone. Rimarrà per sempre nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti speciali con lui.