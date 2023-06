Come abbiamo già spiegato in altri nostri articoli, si sono concluse pochi giorni fa le elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. L’Assostampa Campania Valle del Sarno si felicita del successo in un comunicato dove viene puntualizzato il plebiscito di voti ancora maggiore, rispetto alle vecchie elezioni, ricevuto per il gruppo dirigenziale che già gestiva in precedenza il governo dell’Ordine regionale. Spiegano dunque dall’associazione di giornalisti che le votazioni appena concluse sono costate ai giornalisti campani la somma di ben 100mila euro.

Le due liste, “Giornalisti Uniti per la Campania” (per i professionisti) e “Movimento Unitario Giornalisti Campania” (per i pubblicisti) hanno raccolto insieme la quasi totalità dei seggi, 11 su 12 disponibili (alla lista “ControCorrente” va infatti un solo consigliere). Nel frattempo si è insediato anche il nuovo Consiglio regionale con Ottavio Lucarelli presidente, Mimmo Falco vice presidente, Enzo Colimoro segretario e Salvatore Campitiello tesoriere. (Leggi anche: Si è insediato il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania).

Elezioni Giornalisti Campania: il Gruppo Falco – Campitiello – Lucarelli si conferma alla guida del Consiglio dell’Ordine regionale

“Una votazione ‘inutile’ – scrivono dalla Associazione dei giornalisti della Valle del Sarno – quella che si è appena conclusa. Il gruppo Falco-Campitiello-Lucarelli si conferma alla guida del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, facendo eleggere gli stessi nomi dell’ultima elezione ma ottenendo un plebiscito di voti ancora maggiore. La richiesta di nuove votazioni era arrivata a seguito di un gruppo di colleghi della lista avversaria rispetto a quella dei vincitori, con l’indicazione di problemi legati al possesso della Pec degli aventi diritto al voto e dei votanti. Ma il ripetersi del voto è solamente ed inutilmente costato ai Giornalisti della Campania la somma di 100mila euro!”. (Per approfondire: La strada verso le elezioni campane).