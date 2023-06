Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, che era stato convocato per mercoledì 28 giugno nella sede di via Cappella Vecchia 8/b, nella città di Napoli, si è finalmente insediato. Sono stati eletti Ottavio Lucarelli presidente, Mimmo Falco vice presidente, Enzo Colimoro segretario e Salvatore Campitiello tesoriere.

Lucarelli viene quindi confermato ancora una volta alla guida dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Si tratta di un enorme successo sia della lista dei professionisti “Giornalisti Uniti per la Campania” sia di quella dei pubblicisti “Movimento Unitario Giornalisti Campania”. Questi due gruppi hanno raccolto insieme la quasi totalità dei seggi, 11 su 12 disponibili.

Si è insediato il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania

Questi gli organi che guideranno l’Ordine nel triennio 2023-2026: il Consiglio vede come presidente Ottavio Lucarelli (professionista), vice presidente Mimmo Falco (pubblicista), segretario Enzo Colimoro (professionista), tesoriere Salvatore Campitiello (pubblicista). A completamento della struttura organizzativa figurano i giornalisti professionisti Titti Improta, Marisa La Penna, Alfonso Pirozzi, Gerardo Ausiello (come unico consigliere della lista opposta “ControCorrente”) e Massimiliano Musto (giornalista pubblicista). Per il Collegio dei revisori dei conti, insediatosi anche quest’ultimo, si è eletto presidente Francesco Marolda (professionista) e segretario Francesco Ferraro (pubblicista), mentre l’altra componente è Concita De Luca (professionista).

“Un voto – commentano Ottavio Lucarelli e Mimmo Falco – che ha visto la straordinaria vittoria di ‘Giornalisti uniti per la Campania’ e ‘Movimento unitario’ con undici seggi su dodici. Un’ampia maggioranza in difesa della categoria a tutela della legalità e dell’opinione pubblica contro ogni tentativo divisivo. Grazie ai 2.500 giornalisti che hanno confermato, nel doppio turno elettorale, la maggioranza uscente”.

Va ricordato che le nuove elezioni in Campania sono state indette a causa del ricorso presentato da 26 iscritti all’Ordine dei Giornalisti della regione, i quali al tempo delle precedenti elezioni, nell’autunno dell’anno 2021, non erano stati ammessi al voto perché inadempienti nella comunicazione della Pec (o sprovvisti). Il ricorso era stato quindi accolto dal Tribunale di Napoli che – nel ritenere fondate le ragioni del reclamo – aveva disposto così le nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e dei revisori dei conti, ritenendo leso il diritto alla partecipazione degli iscritti.

La conclusione delle tre tornate elettorali dell’Ordine dei Giornalisti della Campania per eleggere il nuovo Consiglio regionale e i Revisori dei conti

Ottavio Lucarelli e Concetta Improta (detta Titti) sono i giornalisti professionisti eletti al primo turno, il 18 giugno, a questi di aggiungono i giornalisti pubblicisti Salvatore Campitiello, Domenico Falco e Massimiliano Musto. Per quanto riguarda invece i Revisori dei Conti Concita De Luca e Francesco Marolda (tutti e due professionisti) e Francesco Ferraro (pubblicista) sono tutti eletti al primo turno. Hanno conquistato la loro elezione solo al ballottaggio Gerardo Ausiello, Vincenzo Colimoro, Maria Rosaria (detta Marisa) La Penna e Alfonso Pirozzi (tutti giornalisti professionisti).

Il vecchio Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania

Nel pomeriggio del 19 novembre dei 2021 venivano eletti per il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania (triennio 2021-2024) presidente Ottavio Lucarelli, vicepresidente Mimmo Falco, segretario Titti Improta, tesoriere Salvatore Campitiello. Il Collegio dei revisori dei conti era così composto: presidente Francesco Marolda, vice presidente Francesco Ferraro, segretario Concita De Luca. (Per approfondire: La strada verso le elezioni campane).