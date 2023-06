Il sindaco di Scafati, Angelo Pasqualino Aliberti, ha la sua squadra di governo: nominata la nuova giunta. Ad affiancare il primo cittadino ci saranno sei assessori: quattro in quota Forza Italia, uno a testa per Noi Moderati e per la civica “Azzurri“.

“I miei complimenti alla squadra per il senso di responsabilità dimostrato, per la velocità e la comprensione che il tempo nella nostra Città ha un valore inestimabile. Dobbiamo lavorare tutti da subito e in sinergia per provare a dare risposte a Scafati in tutti i settori e per tutto ciò che compete al governo di questa Città”, questo il primo commento postato sui social dal sindaco Aliberti.

Assessori e deleghe: ecco la nuova giunta di Scafati

Teresa Formisano sarà Vice sindaco, ma le sono state affidate anche le deleghe alle Politiche Sociali, ai Grandi eventi e al Personale.

Per Diego Chirico il primo cittadino ha riservato le deleghe a Sport, Manutenzione impianti sportivi, Avvocatura e Contenzioso.

Antonio Pignataro sarà invece l’assessore al Cimitero, alla Polizia Municipale, al Commercio e Suap.

Sicurezza stradale, Innovazione tecnologica, Fiume Sarno, Protezione civile e Politiche giovanili sono invece le deleghe assegnate ad Angelo Matrone.

L’assessorato alla Cultura, alla Biblioteca e alla Sanità è stato riservato a “Noi Moderati” con Antonella Di Palma.

Giuseppe Zimarra rappresenterà in giunta la civica Azzurri. Per lui la nomina ad assessore alla Manutenzione, all’Illuminazione pubblica, al Patrimonio verde e strade pubbliche e Pubblica istruzione.