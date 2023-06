Il Comune di Sorrento e l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Penisola Sorrentina, in collaborazione con il Centro Diurno Polifunzionale per le Persone Anziane Luigi Fattorusso, organizzano un soggiorno climatico per gli anziani a Montesilvano Marina, nel pescarese, dal 10 al 17 settembre.

Possono presentare domanda di partecipazione al soggiorno climatico tutti i cittadini residenti nel Comune di Sorrento che, alla data del presente avviso, abbiano compiuto il 57mo anno di età e siano titolari di pensione e, comunque, gli uomini che abbiano compiuto 65 anni e le donne che abbiano compiuto i 60 anni.

Tutte le persone interessate a partecipare e a conoscere costi e altre informazioni per il soggiorno climatico, potranno rivolgersi presso il Centro Diurno Polifunzionale per le Persone Anziane Luigi Fattorusso di via degli Aranci numero 10, a partire dal giorno 24 luglio fino e non oltre il 7 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 19 e, solo il martedì ed il giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 11.